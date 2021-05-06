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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا ينكر التغيير سوى جاحد.. مواطن مصري يوجه رسالة للقيادة السياسية بعد إنقاذ نجله

صدى البلد

توجه المهندس حسين مشرفة والد طالب مصرى يدرس فى الولايات المتحدة الامريكية بالشكر للقيادة السياسية بقيادةالرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على تويتر.


 

وكتب حسين :" فخامة الرئيس أبعث لسيادتكم بتحية عطرة مباركة و عظيم الشكر لما قامت و تقوم به السيدة الوزيرة نبيلة مكرم من رعايهلابني في محنته في الولايات المتحدة، سيدي لا ينكر سوي جاحد أو موتور ما نلمسه من تغيير كامل و كلي في سياسات وزارة الهجرة تحتقيادة و تعليمات سيادتكم”.

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وتابع قائلا:" ببسط الرعاية للمصريين بالخارج. والدي كان طيار في مصر للطيران و سافرت كثيرا في العهود السابقة حيث كان السفر عليمسئولية المواطن الشخصية و لا يتوقع أي مساندة من الدولة .. هذا تغير و ما قامت و تقوم به السيدة الوزيرة لا يدع مجالا للشك أن المواطنالمصري اصبح له قيمة في الخارج في عهدكم".


 

وأضاف:" أرجوا أن تتقبلوا عظيم شكري و إمتنان جميع عائلتنا لكم . حفظكم الله و تحيا مصر".


 

وكانت القصة قد بدات إنه في الثالث من شهر رمضان بالتحديد يوم 13 إبريل، جاءته مكالمة من أبنه حسن الذي يبلغ من العمر 20 عاماوكان يجلس في غرفة الاستقبال في مستشفي بـ الولايات المتحدة الأمريكية، معقبا:" كان مصابا  بإنتفاخ في العين وكسر في المناخير نتيجةشجار دار بينه وبين ثمان أشخاص أمريكيين قاموا بالإعتداء علية لأنه مصرى فى فعل عنصرى مشين، وأنا لم أستطع أن أذهب إلية نتيجةإنتهاء "الفيزا" الخاصة بي"؟.


 

فقامت وزيرة الهجرة بمساعدته فى إخراج الباسبور فى أسرع وقت ممكن بعد أن شاهدت البوست الخاص به على فيسبوك و تابعت معه رحلة سفره إلى نجله و طلبت أن يقدم شكوى رسمية في إدارة الجامعة بشأن الولد الذى تعدى على نجله وبالفعل قامت الجامعة برفد الطالب المعتدى.

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