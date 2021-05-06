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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حماة الوطن" بأسوان يطلق مبادرة لمواجهة فيروس "كورونا"

صدى البلد

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة للمساهمة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بكافة أنحاء مراكز المحافظة، وذلك تحت رعاية النائبة نيفين حمدي أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب.


وقال عز الدين عبد العزيز، أمين إعلام الحزب بالمحافظة، إن أعضاء وشباب الحزب المشاركين في المبادرة قاموا بتعقيم بعض المستشفيات ومعهد الأورام ومواقف سيارات الأقاليم، بالإضافة إلي عدد من المؤسسات وأماكن تجمعات المواطنين، وكذا توزيع المطهرات وعبوات الكحول والكمامات وكتيبات الإرشادات الاحترازية. 


وفي سياق متصل، رحبت أمين عام الحزب النائبة نيفين حمدي، بالقرارات الحكومية التي صدرت بشأن غلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم في التاسعة مساءً اعتبارا من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين.


وقالت إن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي في مواجهة انتشار فيروس كورونا،خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك وازدحام الأسواق.


وأكدت أن الفترة الحالية تحتاج إلي تكاتف جميع المصريين سواء كانوا مواطنين أو مسئولين حتي نتخطى هذه المرحلة الصعبة، مشيدة بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير كافة الإمكانيات الطبية.


ودعت حمدي أبناء أسوان لتسجيل طلباتهم للحصول علي اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة.

 

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