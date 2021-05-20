عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

37 سنة حب| حكاية زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد مطاردة

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

37 عاماً من الحب والزواج جمعت بين الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز ، حيث يعد زواجهما من أنجح الزيجات فى الوسط الفنى.

 

بدأت علاقة الطرفين حين قام الفنان جورج سيدهم بترشيح الفنانة دلال عبد العزيز للمشاركة فى بطولة مسرحية " أهلاً يا دكتور" التى كان يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم .

كشفت دلال عبد العزيز فى عدد من الحوارات التليفزيونية، أن الفنان سمير غانم كان يحرص على ان يقوم بتوصيلها بسيارته الخاصة ، بل ويقوم بشراء زهرة " الفل " لها خلال فترة التعارف فى المسرح والتى استمرت لـ اربع سنوات . 

 

وتابعت قائلة : "وكان في واحد بيبيع الفل كان بياخد فل  ويدينى ويقولى اتفضلى يا حبيبتى، وبعد ما اتجوزنا جالنا بتاع الفل راح رد سمير غانم عليه وقاله اتجوزنا خلاص امشى" . 

وأضافت دلال عبد العزيز : أن الفنان سمير غانم كان له بعض الأفعال التى جعلتها تقع فى حبه ، مثل انه كان يفتح لها ابواب السيارة " . 

مطاردة بالسيارة : 

 

أما سمير غانم فقد كشف عن قصة حبه للفنانة دلال عبد العزيز  فى عدد من الحوارات التليفزيونية ، حيث أكد انه فى بداية الامر كان متخوفا من الزواج بالفنانة دلال عبد العزيز نظراً الى فارق العمر بينهما الذى يصل الى 20 عاماً  ، مؤكداً إن أهم ما جذبه إليها طيبتها الشديدة مع أصدقائها "  . 

بعد دخولهما المستشفى .. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالديها

صلاح عبدالله يطلب من متابعيه الدعاء لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز .. شاهد

وأضاف سمير غانم ان دلال عبد العزيز كانت تطارده بالسيارة ، لذا فقد تزوجها حتى يتخلص من تلك المطاردة ، مؤكداً ان بعد إنجابه ابنته الاولى دنيا حياته تغيرت . 

كما كشف الفنان سمير غانم ، أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على إقناعه بفكرة الزواج من دلال عبد العزيز منهم فريد شوقي ميرفت امين ، خاصة وأنه كان يرفض تكرار التجربة مجدداً بعد أن تزوج قبل ذلك مرتين ، ولكن لم تستمر اى منهما أكثر من 3 شهور فقط  .

وتابع سمير غانم : ان دلال عبد العزيز هى سبب نجاح زواجهما طيلة تلك السنوات ، مؤكداً ان مساندتها له فى وفاة شقيقته كان بمثابة رسالة له ليتخذ قرار الزواج ، كما كشف سكير غانم انه بعد الزواج الأنجاب أصبح زوج ملتزم  " .

رسالة مؤثرة دنيا سمير غانم صلاح عبدالله دلال عبد العزيز دلال عبدالعزيز جورج سيدهم الفنان سمير غانم الفنانة دلال عبد العزيز نيا سمير غانم اعمال دنيا سمير غانم سمير غانم

موضوعات متعلقة

ضحكة مصر في العزل .. صلاح عبدالله يطلب الدعاء لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن.. تحسن سمير غانم ودلال عبد العزيز وإصابة أحمد إبراهيم بـ كورونا

ترشيحاتنا

حمادة يلعب .. حكاية سيارة غادة عادل عندما كانت مهندسة | صور

حقيقة حصول لاعبي الزمالك على مستحقاتهم المتأخرة

سمير رؤوف: الإصلاح الهيكلي لمنظومة التعاملات المالية أحد أسباب تسارع النمو في مصر

ميزو ومسعودي وفطوطة.. شخصيات بارزة في مشوار سمير غانم

سمير غانم ترك الشرطة بعد رسوبه وتاريخ حافل بالفن السابع

37 سنة حب| حكاية زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد مطاردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

احذر.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة الاستيلاء على ميراث ذوي الإعاقة

قرار عاجل من السلطات البحرينية بسبب كورونا

عقوبات قوية.. الكاف يحذر صن داونز قبل مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد القبض عليه.. زعيم بوكو حرام في نيجيريا يفجر نفسه بحزام ناسف.. تفاصيل

معاش سنة .. وبحد أدني 500 جنيه|تعرف علي شروط الحصول علي منحة الزواج

أنا في سن أمكم| تحقيقات موسعة في تناوب شابين اغتصاب سيدة بالجيزة

سمير غانم| مشوار حافل بالأدوار المميزة ولمحات من أبرز محطات حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ