37 سنة حب| حكاية زواج دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد مطاردة

37 عاماً من الحب والزواج جمعت بين الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز ، حيث يعد زواجهما من أنجح الزيجات فى الوسط الفنى.

بدأت علاقة الطرفين حين قام الفنان جورج سيدهم بترشيح الفنانة دلال عبد العزيز للمشاركة فى بطولة مسرحية " أهلاً يا دكتور" التى كان يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم .

كشفت دلال عبد العزيز فى عدد من الحوارات التليفزيونية، أن الفنان سمير غانم كان يحرص على ان يقوم بتوصيلها بسيارته الخاصة ، بل ويقوم بشراء زهرة " الفل " لها خلال فترة التعارف فى المسرح والتى استمرت لـ اربع سنوات .

وتابعت قائلة : "وكان في واحد بيبيع الفل كان بياخد فل ويدينى ويقولى اتفضلى يا حبيبتى، وبعد ما اتجوزنا جالنا بتاع الفل راح رد سمير غانم عليه وقاله اتجوزنا خلاص امشى" .

وأضافت دلال عبد العزيز : أن الفنان سمير غانم كان له بعض الأفعال التى جعلتها تقع فى حبه ، مثل انه كان يفتح لها ابواب السيارة " .

مطاردة بالسيارة :

أما سمير غانم فقد كشف عن قصة حبه للفنانة دلال عبد العزيز فى عدد من الحوارات التليفزيونية ، حيث أكد انه فى بداية الامر كان متخوفا من الزواج بالفنانة دلال عبد العزيز نظراً الى فارق العمر بينهما الذى يصل الى 20 عاماً ، مؤكداً إن أهم ما جذبه إليها طيبتها الشديدة مع أصدقائها " .

وأضاف سمير غانم ان دلال عبد العزيز كانت تطارده بالسيارة ، لذا فقد تزوجها حتى يتخلص من تلك المطاردة ، مؤكداً ان بعد إنجابه ابنته الاولى دنيا حياته تغيرت .

كما كشف الفنان سمير غانم ، أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على إقناعه بفكرة الزواج من دلال عبد العزيز منهم فريد شوقي ميرفت امين ، خاصة وأنه كان يرفض تكرار التجربة مجدداً بعد أن تزوج قبل ذلك مرتين ، ولكن لم تستمر اى منهما أكثر من 3 شهور فقط .

وتابع سمير غانم : ان دلال عبد العزيز هى سبب نجاح زواجهما طيلة تلك السنوات ، مؤكداً ان مساندتها له فى وفاة شقيقته كان بمثابة رسالة له ليتخذ قرار الزواج ، كما كشف سكير غانم انه بعد الزواج الأنجاب أصبح زوج ملتزم " .