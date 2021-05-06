جبلة السوري يتوج ببطولة كأس سوريا لكرة القدم بفوزه على حطين

أحرز فريق جبلة لقب بطولة كأس الجمهورية السورية لكرة القدم، بنسختها الثالثة والخمسين وللمرة الثانية بتاريخه، بعد فوزه على حطين بركلات الترجيح 5-6، بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي، دون أهداف في المباراة النهائية للمسابقة، التي جمعتهما اليوم على ملعب تشرين بدمشق.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الشوط الثاني من المباراة قد انتهى بدون أهداف ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها جبلة لمصلحته 5-6 لتنتهي المباراة بفوزه بلقب المسابقة.



وسبق أن توج حطين بلقب البطولة مرة واحدة عام 2001 بفوزه في النهائي على الجيش 1-صفر كما أحرز جبلة اللقب مرة واحدة عام 1999 بفوزه على حطين بركلات الترجيح.



وكان فريق الوحدة أحرز لقب كأس الجمهورية السورية في نسخة العام الماضي، وللمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما على أرض ملعب تشرين بدمشق أيضاً.