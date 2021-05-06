"الوادي الجديد": فرق من المتطوعين لتسجيل المواطنين بالمناطق النائية للحصول على لقاح "كورونا"

أكدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ليصل عددها إلي 4 مراكز بعد إضافة المركز الإقليمي لنقل الدم بالخارجة لمنظومة تطعيم المواطنين.



جاء ذلك في أعقاب تفقدها لمركز تلقي اللقاح بالخارجة، مساء الأربعاء، حيث وجهت بزيادة أعداد المقاعد ووسائل التهوية اللازمة بأماكن انتظار المواطنين وزيادة أعداد مقدمي الخدمة لتقليل مدة الانتظار، وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال عملية التطعيم للحد من انتشار الفيروس.



كما أكدت أنه تم التنسيق للبدء في دفع فرق متنقلة من المتطوعين للتسجيل للمواطنين بالقرى والمناطق النائية وتوفير اللقاح بأقرب مواقع تتوافر بها شروط التخزين الجيد للقاح، للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم من مشقة الانتقال إلي مراكز تلقي اللقاح بالمدن.



وطالبت نائب محافظ الوادي الجديد، المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من انتشار الفيروس والوقاية من الأعراض الشديدة للإصابة ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.