فيات تكشف عن كروس أوفر جديدة ..دون اختيار اسم لها .. صور

أعلنت شركة فيات الإيطالية عن عضو جديد ينضم الى عائلتها المليئة بالطرازات المختلفة ، وهى السيارة الكروس أوفر الجديدة ، والتى تحمل السيارة الجديدة اسمًا مؤقتًا هو SuvFiat ، و تم عرضها في البرازيل.

وطلبت العلامة التجارية ستيلانتيس المالكة لشركة فيات من عملائها اختيار الاسم النهائي للسيارة، التى تحمل اسمًا مؤقتًا هو SuvFiat، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة فيات.

وأوضحت العلامة التجارية ستيلانتيس ، ان الاسم الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات خلال الأيام القادمة ، سيصبح هو الاسم الرسمي للسيارة الذي ستحمله عند طرحها للبيع في البرازيل في شهر سبتمبر المقبل.

وتعتمد السيارة الكروس أوفر الجديدة على منصة MILA، التي تجلب المزيد من الأداء والمتانة والراحة، كما تعزز السلامة وتدخل في المكونات الميكانيكية غير المشتركة مع سياراتها الأخرى.

وستستمد السيارة الجديدة قوتها من محرك تربو سعة 1 لتر ثلاثي الأسطوانات، قادر على إنتاج 125 حصانًا وعزم دوران أقل بقليل من 200 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، بينما سيتوافر إصدار بمحرك سعة 1.3 لتر بقوة 109 أحصنة وعزم دوران يبلغ 139 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT.

و ظهرت السيارة الكروس اوفر الجديدة في الصور بسقف أسود وعجلات معدنية ثنائية اللون، ومصابيح LED، وقضيب من الكروم يمتد عبر عرض الواجهة بالكامل. في حين لم يتم الكشف عن المقصورة ، والتى تحمل ملامح طراز أرجو وكرونوس .

والجدير بالذكر ان شركة فيات منذ ثلاث سنوات أوقفت إنتاج سيارتها الصغيرة بونتو، وفي عام 2017 أطلقت هاتشباك صغيرة تحمل اسم أرجو، أما في عام 2018 فقد أطلقت السيارة المدمجة كرونوس، والآن تنضم سيارة كروس أوفر جديدة إلى مجموعة فيات .