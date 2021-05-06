وزير الإعلام الكويتي يؤكد عمق العلاقات الكويتية السعودية على كافة المستويات

أكد وزیر الإعلام والثقافة ووزیر الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطیري، عمق العلاقات الكویتیة السعودیة التاریخیة، والتي تشھد ازدھارا على كافة المستويات الرسمية والشعبية، برعاية كریمة من قيادتي البلدين.



وقال المطیري، في تصریح أوردته وكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، مساء أمس الأربعاء، عقب لقائه وزیر التجارة ووزیر الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي في مكة المكرمة، "إن ما یمیز علاقات البلدين الشقیقین الثنائية، هي تطابق المواقف تجاه القضايا في المنطقة والعالم، وذلك بفضل التنسيق الدائم بین البلدين، عبر كافة القنوات الرسمية والشعبية".



وأشاد بحرص القيادة السعودية على العناية بالحرمين الشریفین وتھیئة كافة السبل للزوار من خلال المشاریع العملاقة التي سهلت على الحجاج والمعتمرين أداء مناسكهم بكل سهولة ویسر، مثنیا على تسھیل السلطات السعودیة إجراءات العمرة لكافة المعتمرین بالرغم من ظروف جائحة كورونا.



وكان الوزیر عبدالرحمن المطیري، قد وصل الأربعاء، إلى مدینة جدة على رأس وفد إعلامي كویتي، متوجها إلى مكة المكرمة، تلبية لدعوة وزیر الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي.

