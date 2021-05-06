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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد الفنان محمد علي رزق

صدى البلد

أعلن الفنان محمد على رزق عبر حسابه بموقع فيسبوك عن وفاة والده .

وكتب محمد على رزق :" أبويا مات .. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة"

ومن ناحية اخرى أعلن الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، خطوبته، ونشر صورة برفقة خطيبته.وعلق الفنان محمد علي رزق، على الصورة، قائلًا "ولبسنا دبلة الخطوبة سمعونا زغروطة يا حبايب".وكان الفنان محمد علي رزق، كشف عن تفاصيل دوره في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.وقال الفنان محمد علي رزق في تصريحات صحفية، إنه يجسد شخصية "كمال الرخ" صديق "يونس" الذي يجسده بطل المسلسل الفنان محمد أنور، منذ الطفولة.وأضاف الفنان محمد علي رزق أن شخصيته تتسم بالسماجة على حد وصفه، إذ يكره "يونس" كثيرا، إلا أن ذلك الكره يشكل الكثير من المواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، واصفا علاقتهما بأنها شبيهة بعلاقة الشخصيتان الكارتونيتان "توم آند جيري".وتابع الفنان محمد علي رزق "من المنتظر أن يظهر خلال الحلقات بإطلالة مختلفة تماما ومعبرة إلى حد كبير عن تلك الشخصية التي تتسم بالثراء، معلقا: "هلبس هدوم مشجرة ودهب".

صلاة الجنازة مسلسل اسعاف يونس توم اند جيري اسعاف يونس الفنان محمد انور محمد علي

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