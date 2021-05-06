وزير يمني: قيادات مليشيا الحوثي ديكورات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن قيادات مليشيا الحوثي مجرد ديكورات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو والمصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.



وأشار الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى أن هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العالم حقيقة الأحداث منذ الانقلاب، وتؤكد محاولات النظام الإيراني فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعها التوسعي في كامل المنطقة، وتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن مليشيا الحوثي مجرد أداة قذرة لتنفيذ هذا المشروع.



وأوضح أن الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن ايرلو، يتحرك كحاكم فعلي لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ويتم إبراز تحركاته عبر وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي، والتي تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسئول الأول عن العاصمة المختطفة ‎صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.