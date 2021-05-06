الإعلامي مدحت شلبي ينفي خبر وفاته .. فيديو

رد الإعلامي مدحت شلبي، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن أنباء وفاته بشكل رسمي على إثر حادث سير.

وظهر مدحت شلبي عبر برنامج مساء أون تايم المذاع عبر فضائية أون تايم سبورت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ونفى ما تداول حول الخبر بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه اعتاد على مثل هذه الأخبار خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل .

وأضاف، أنه تلقى عددا من الاتصالات خلال الساعات القليلة الماضية من عدد من الشخصيات والمواقع الهامة مصر، من أجل الاطمئنان على صحته، مشيرا إلى أن الحلقة التي يقدمه مباشر وليست مسجلة كما تردد نهائيا.

وانضم مدحت شلبي لقنوات «أون تايم سبورتس» في الصيف الماضي ويقدم برنامجه «مساء أون» 3 أيام أسبوعيا.