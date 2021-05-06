مسلسل موسى الحلقة 23 .. محمد رمضان يعلم بسرقته

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثانية والعشرين لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

ملخص احداث الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل موسى

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل موسى، قتل مغاوري بواسطة كبير المطاريد جابر (ضياء عبد الخالق)، ورمى الجثة امام منزل شداد (رياض الخولي)، وذلك بعدما حاول مغاوري قتل موسى (محمد رمضان).

وذهبت كحلة (فريدة سيف النصر) لتعيش مع شفيقة (هبة مجدي) بعدما وافق زوج الاخيرة شهاب باشا (صبري فواز) بشرط عدم تردد نوفل (منذر رياحنة) على منزل شفيقة.

ويذهب موسى، إلى غرفته القديمة لياخذ ماله، لكنه يتفاحئ بسرقته، ويعلم أن نوفل هول الذي سرق منه المال اثناء زفافه على المعلمة حلاوتهم.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري،هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.