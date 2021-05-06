اليوم.. اتحاد الكرة يبدأ التحقيق مع سيد عبدالحفيظ في أزمة المكالمات

يخضع اليوم الخميس سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى التحقيق فى مقر اتحاد الكرة فى واقعة الهجوم على الحكام وتحديدا أزمة المكالمات الخاصة بالدولى جهاد جريشة.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن سيد عبدالحفيظ تم تحديد ظهر اليوم الخميس موعدا لبدء التحقيق معه فى واقعة الهجوم على الحكم الدولى جهاد جريشة وبقية زملائه من قضاة الملاعب.

لفت إلى أن سيد عبدالحفيظ سوف يتم إجراء التحقيقات معه تحت إشراف الهيئة القانونية لاتحاد الكرة.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أحالت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الى التحقيق تحت إشراف الهيئة القانونية فى الجبلاية.

جاء ذلك لما بدر من سيد عبدالحفيظ من هجوم على منظومة التحكيم وتحديدا ضد الحكم الدولى جهاد جريشة عبر قناة النادى الأهلى.

وأكد مصدر مطلع داخل الجبلاية أن الشئون القانونية فى اتحاد الكرة تطلع فى الوقت الراهن على فيديو التصريحات المسيئة للحكام للوقوف على كافة الأمور.

لفت إلى أن مدير مدير الكرة بالأهلى يواجه عقوبات صارمة مع غرامة ماليه ضخمة فى حالة عدم ثبوت صحة اتهاماته ضد جهاد جريشة.

يذكر أن جهاد جريشة تقدم بشكوى رسمية إلى أتحاد الكرة ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مطالبا خلالها بفتح التحقيق معه.