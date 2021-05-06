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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة.. هند صبري تنجح في مهمتها وأحمد عز يستعد

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الـ 22 لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 22.. هند صبري تعرض نفسها للخطر من أجل مصر

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مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 21.. تغيير خطة هند صبري

ملخص احداث الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة 

شهدت احداث الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة، نجاح دينا ابو زيد (هند صبري) في فتح خزينة نازلي تحسين (انجي المقدم) بعد مجازفة منها في محاولة كتابة الرقم السري للخزينة 3 مرات بعد محاولتين خاطئتين، وكاد أن تحدث الخزينة صوت انذار لولا النجاح في المرة الاخيرة. 
وقامت دينا بإرسال صور الاوراق الموجودة في الخزينة للمخابرات العامة المصرية، لكن الضابط رفعت (هشام سليم) عنفها بسبب مجازفتها واخبارها انها كادت أن تكشف نفسها والجهاز بالكامل، وتضيع تخطيط دام لسنوات طويلة. 
تعود دينا إلى منزل جدها في الاسماعيلية، في الوقت الذي تستعد فيه لمقابلة الدكتور سعيد خليل (احمد حلاوة) مدير مركز الجبارتي، وتخبر المخابرات بالمقابلة اولا قبل التوجه له. 
يلتقي سيف العربي (احمد عز) بالضابط رامي، ويخبره إن عدنان سيجهز له ورق إقامة سليم للبدء في العمل، ويخبره إنه مراقب من قبل المخابرات، وإنه سوف يبدأ مهمته بمجرد اكتمال الورق.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

يشارك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده؛ لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

مسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة هند صبري احمد عز الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل هجمة مرتدة

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