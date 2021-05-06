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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تسجيل 1102 حالة إيجابية بفيروس كورونا و 64 وفاة.. وزارة الهجرة تنتصر لطالب مصري بأمريكا تعرض للعنصرية.. وأسرته تشكر الرئيس السيسي

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الموضوعات الهامة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 1102 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 64 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج  876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 174217 حالة حتى اليوم.

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

كارثة عالمية جديدة تسببت فيها دولة الصين بعد إطلاقها لصاروخ Long March 5B (CZ- 5B) الخميس الماضي لكنها فقدت السيطرة عليه، ويدور حالياً حول الأرض استعداداً لدخوله الغلاف الجوي وسقوطه بالأرض لكن لم يتمكن العلماء وخبراء الفلك من تحديد مكان سقوط الصاروخ الصيني بسبب سرعته الهائلة .

لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فأكثر

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتحصين ضد الأوبئة في كندا، أمس الأربعاء، بإعطاء لقاح "جونسون أند جونسون" للأشخاص البالغ عمرهم 30 سنة فما فوق، وليست لديهم موانع صحية.

جنرال أمريكي يحذر: العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، من أن العالم قد يدخل في حقبة من عدم الاستقرار، على الصعيد الدولي، مع تنامي قوة الصين، وظهور تقنيات تخريبية كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي قد تكون حاسمة في الحروب.

 

"الرئاسي الليبي": علينا توجيه أنظارنا إلى 24 ديسمبر لتأسيس الدولة والنظام المستقر

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ضرورة أن يوجه الليبيون أنظارهم إلى يوم 24 ديسمبر، موعد تأسيس الدولة والنظام المستقر.

وزارة الهجرة تنتصر لطالب مصري بأمريكا تعرض للعنصرية.. وأسرته تشكر الرئيس السيسي

توجه أب مصري يدعى "حسين مشرفة" بالشكر للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الهجرة المصرية وكذا السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

لا ينكر التغيير سوى جاحد.. مواطن مصري يوجه رسالة للقيادة السياسية بعد إنقاذ نجله

توجه المهندس حسين مشرفة والد طالب مصرى يدرس فى الولايات المتحدة الامريكية بالشكر للقيادة السياسية بقيادةالرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على تويتر.

بعد إلغائها متابعته.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز

ألغت ياسمين عبد العزيز متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين، بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب نشوب خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل " اللي مالوش كبير". 

الزمالك: سيد عبد الحفيظ يستحق الإيقاف مدى الحياة فى هذه الحالة.. ووالد زيزو يريده فى الأهلي

قال عمرو الدرديري مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعلة البيضاء  أحد أعظم المواهب التى جاءت في تاريخ مصر على الإطلاق.

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن وزير الداخلية ونائبه

أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية، عبر تويتر بأن عاهل السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، قد أصدر قرارا عاجلا يقضي بمنح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وشاح الملك عبدالعزيز.

 

 

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