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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تنعى المطرب ماهر العطار

صدى البلد

نعت الفنانة فيفي عبده وفاة المطرب ماهر العطار عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.


 

وكتبت معلقة:" إنا لله و انا اليه راجعون توفي الي رحمة الله المطرب ماهر العطار. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة و يصبر اسرته برجاء الدعاءله بالرحمة".


 

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ونقل الفنان ماهر العطار للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

وماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.


 

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".


 

ويتوجه مجلس النقابة بخالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمه ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

ونشر فهد العطار نجل شقيق المطرب الكبير ماهر العطار تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ليعلن عن وفاة ماهرالعطار بعد صراع مع المرض.


 

وقال فهد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعاعميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء".


 

وكان أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير ماهر العطار.

وقال "رمضان" في تصريحات لـ صدى البلد إن الفنان لديه ضيق في التنفس ونقل إلى العناية المركزة، وأكد أن ما يمر به الفنان ليس لهعلاقه بكورونا، وطلب من الجميع الدعاء له بالخروج من تلك الأزمة.


 

وأنجب ماهر العطار، بنتا وولدا، وعملت ابنته التي تدعى ريهام في مجال الإرشاد السياحي، أما نجله أحمد العطار فأكمل مشوار والدهالفنى، وقدم عددا من الأغانى إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا مثل أغاني والده.

نقابة المهن الموسيقية الفنانة فيفي عبده ماهر العطار فهد العطار تشييع جثمان

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نقابة الموسيقيين تنعى المطرب ماهر العطار

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