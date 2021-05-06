في ذكرى وفاته.. 3 مشاهد تلخص حياة أسطورة النادي الأهلي صالح سليم

تحل اليوم الخميس السادس من مايو2021، الذكرى الـ 19 على وفاة أسطورة النادي الأهلي الكبير صالح سليم، الأب الروحي لجماهير القلعة الحمراء، حيث وافته المنية في ذلك اليوم من عام 2002.



وخلال السطور التالية يعرض “صدى البلد”، بعض نقاط تلخص مسيرة المايسترو صالح مع النادي الأهلي:

صالح سليم والكرة

صالح سليم من مواليد 30 سبتمبر 1930 بحى الدقى بالجيزة ، وانضم لناشئى النادى الأهلى عام 1944.

انتقل إلى صفوف الفريق الأول فى العام نفسه وظل يلعب به حتى عام 1963 ، كما احترف فى نادى جراتس النمساوى ثم عاد مرة أخرى للعب بالنادى الأهلى، وأكمل به مشواره الكروى حتى عام 1967 الذى أعلن به سليم اعتزاله لعب كرة القدم.

توج المايسترو الراحل صالح سليم مع الأهلى بـ20 بطولة مختلفة هي 11 دورى و8 بطولات كأس، وبطولة كأس الجمهورية.

ويعد صالح سليم صاحب الرقم القياسى فى أكبر عدد من الأهداف فى مباراة واحدة ، حيث سجل 7 أهداف فى مرمى الإسماعيلى موسم 1958، من 8 أهداف فاز بها الأهلى.

وكانت مباراة الأهلى مع الطيران آخر لقاء شارك فيه المايسترو مع الأهلى عام 1966.

وانضم صالح سليم لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم عام 1950 وكانت أول مباراة له أمام تركيا فى كأس البحر المتوسط.

وخاض المايسترو 24 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف ، كما قاد المنتخب الوطنى لـ الحصول على لقب كأس الأمم الإفريقية 1959 بالقاهرة.

وشارك سليم فى أولمبياد روما 1960، وكان آخر ظهور دولى له فى بطولة الأمم الإفريقية الثالثة بأديس أبابا 1962.

واعتزل كرة القدم عام 1966 بعد تاريخ حافل من الإنجازات مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر.

اتجه بعد ذلك للإدارة، وتولى مدير الكرة بالقلعة الحمراء عامى 1971 و1972 ، كما ترشح لرئاسة النادى الأهلى حتى حصل عليها عام 1980.

استمر رئيسًا لـ النادى الأهلى حتى عام 1988، وقرر ترك الساحة بعدها.

وتسببت سوء نتائج الأهلى فى عودته مرة أخرى لرئاسة النادى الأحمر عام 1990.

حياة صالح سليم الفنية

دخل المايسترو صالح سليم حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة ، ليبدأ المشاركة فى أفلام "الشموع السوداء، والسبع بنات، والباب المفتوح".

نهاية الرحلة

أصيب المايسترو الراحل بـ مرض السرطان الذي سيطر على الكبد، ولم يكن وقتها متاحا زراعة الكبد.

واضطر المايسترو للعلاج الكيماوى، وانتشر المرض فى المعدة، وساءت الحالة الصحية حتى دخل فى غيبوبة.

توفى الأسطورة الراحل فى مثل هذا اليوم عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاما.