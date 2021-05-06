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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلي تطلق هاشتاج لدعم الفريق قبل مواجهة الاتحاد في الدوري

صدى البلد

دشن جمهور الأهلي، هاشتاج "الأهلي كبير صالحوا الجماهير"، قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري.

وقدم جمهور الأهلي، دعما للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحفيزا للمارد قبل مواجهة سموحة المقرر لها مساء اليوم أمام الاتحاد السكندري، على ستاد الإسكندرية.

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في ذكرى وفاته.. 3 مشاهد تلخص حياة أسطورة النادي الأهلي صالح سليم

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اليوم .. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره والاقتراب من القمة على حساب الاتحاد

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:

لا تتوقف عندما تكون متعب توقف عندما تنجز الامر

 

كل الدعم 

 

نحن نثق بكم   

 

ويسعى الأهلي لتعويض نتائجه الأخيرة عندما يلاقي الاتحاد مساء اليوم، حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق انتصار غاب عنه في آخر مباراتين بالدوري.

وتعثر الأهلي في المواجهة الماضية أمام غزل المحلة وخسر بهدف دون رد، وفي المواجهة قبل الماضية تعادل أمام الجونة بهدف لمثله.

ويدخل الأهلي مواجهة الاتحاد وفي رصيده 37 من 17 مواجهة، خلف الزمالك المتصدر ولديه 41 نقطة.

الاتحاد السكندري الدعم النادي الأهلي نادي الأهلي الجماهير

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