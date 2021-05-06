عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز.. أمينة خليل تنتهي من تصوير خلي بالك من زيزي

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:


فى ذكرى رحيله .. 3 أفلام وضعت صالح سليم في تاريخ السينما المصرية

تحل اليوم ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم الـ 19 فهو واحد من أهم رموز الكرة المصرية إلا إنه إيضا  كان له علامات فى السينما رغم قلة عددها ، ونرصد فى السطور التالية أبرز مشوار صالح سليم فى عالم السينما .
كان أول تجربة لصالح سليم من خلال فيلم  "السبع بنات"، حيث شارك فى الفيلم بمثابة ضيف شرف، وكتب على البوستر الدعائى للفيلم لاعب الكرة صالح سليم لاستغلال شعبيته رغم أن دوره كان صغيرا.
أما الفيلم الثاني كان بعنوان "الشموع السوداء" امام نجاة الصغيرة.

أما تجربته الأخيرة "الباب المفتوح" خاضها سليم بناء على رغبة الفنانة فاتن حمامة، رغم أن قناعاته الشخصية وقتها أنه غير قادر على المضى فى هذا المجال، بنفس النجاح الذى حققه فى عالم كرة القدم، إلا أنه رحب بالعرض ليكتب بعدها كلمة النهاية على تجاربه فى المجال الفنى.

وفاة والد الفنان محمد علي رزق

أعلن الفنان محمد على رزق عبر حسابه بموقع فيسبوك عن وفاة والده .

وكتب محمد على رزق :" أبويا مات .. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة"


أمينة خليل تنتهي من تصوير خلي بالك من زيزي

انتهت الفنانة أمينة من تصوير مسلسل “خلى بالك من زيزى” والذى تخوض به السباق الرمضان 2021.

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل خلى بالك من زيزى عدد من الاحداث ننشرها فى السطور التالية .

مشاجرو بين زيزى “ امينة خليل” ووالدتها والدها واتهامهم بأنهم السبب فى إصابتها بمرض (ADHD) بسبب تعاملهم لها فى طفولتها .

كما استطاعت تيتو ، إقناع والدتها ووالدها عدم العودة إلى المنصورة والاستقرار فى القاهرة والعودة إلى المدرسة مع زيزى .

بالأضافة إلى إخبار المدرسة لمراد “ محمد ممدوح ” ، نجاح تيتو وذلك بعد المجهود الذى بذلته زيزى معها .

بعد إلغائها متابعته.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز

ألغت ياسمين عبد العزيز متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين، بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب نشوب خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل " اللي مالوش كبير".

وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن حقيقته خلافه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال تعليق عبر حسابه بموقع فيسبوك ردا على أحد متابعيه .

وقال عمرو ياسين :" یا فندم لم اقصد ان الخلاف شخصي، انا اقصد ان مسألة إلغاء المتابعة، مسألة
شخصية بمعني كل واحد حر يلغي فولو".

وأضاف عمرو ياسين :"ولكن خلاف حول النهايه فهذا لم يحدث".

وتابع عمرو ياسين: "أما الخلاف في العمل فهو أمر وارد باي عمل في الدنيا و لكن ليس حول نهاية
المسلسل".

في ذكرى رحيل محمد الشرقاوي.. تعرف على سبب تغييره لاسمه

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد الشرقاوى، والذى اشتهر بالشخصية الطيبة ذات الطابع الكوميدي ، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المحطات فى حياته ..

 

ولد محمد الشرقاوي في 6 من يناير من عام 1954 بمحافظة الشرقية ظهرت عليه معالم الفن مبكرا وخاصة اجادته للشعر.

لفت نظر المشرف الاجتماعي بالمدرسة حتى قام بتبني موهبته وأشركه في جميع العروض التي كانت تعرض في نهاية كل عام دراسي ليحقق شهرة واسعة ويحصل علي لقب الممثل الاول علي مستوي الجمهورية 36 مرة.


شاهده كل من الفنان حسن مصطفى، والمخرج جلال الشرقاوي حيث توسما فيه فنانا واعدا ذا أسلوب خاص وطريقة جديدة راهنا عليه وعلى اسلوبه الجديد حيث رشحه جلال الشرقاوي في مسلسل "لا اله الا الله"ليثبت للشرقاوي أنه كسب الرهان وان نظرته فيه كانت في محلها ثم توالت عليه العروض.

امينة خليل محمد ممدوح موقع صدى البلد حسن مصطفي رمضان 2021 مسلسل خلي بالك من زيزي فاتن حمامة الفنانة فاتن حمامة نجاة الصغيرة السينما المصرية

ترشيحاتنا

اليوم .. الزمالك فى اختبار صعب أمام سموحة استعدادا لقمة الدوري ضد الأهلي

رئيس قوى عاملة البرلمان: الإصلاح الإدارى إحدى خطوات برنامج التنمية المستدامة 2030

أعمال يومية تدخل الجنة.. 20 أمرا لا تغفل عنها لتكفير الذنوب

فيات تكشف عن كروس أوفر جديدة ..دون اختيار اسم لها .. صور

في ذكرى وفاته.. 3 مشاهد تلخص حياة أسطورة النادي الأهلي صالح سليم

انخفاض تاريخي في معدل المواليد بأمريكا وأوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ