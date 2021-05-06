أخبار الفن.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز.. أمينة خليل تنتهي من تصوير خلي بالك من زيزي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء في أبرزها:



فى ذكرى رحيله .. 3 أفلام وضعت صالح سليم في تاريخ السينما المصرية

تحل اليوم ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم الـ 19 فهو واحد من أهم رموز الكرة المصرية إلا إنه إيضا كان له علامات فى السينما رغم قلة عددها ، ونرصد فى السطور التالية أبرز مشوار صالح سليم فى عالم السينما .

كان أول تجربة لصالح سليم من خلال فيلم "السبع بنات"، حيث شارك فى الفيلم بمثابة ضيف شرف، وكتب على البوستر الدعائى للفيلم لاعب الكرة صالح سليم لاستغلال شعبيته رغم أن دوره كان صغيرا.

أما الفيلم الثاني كان بعنوان "الشموع السوداء" امام نجاة الصغيرة.

أما تجربته الأخيرة "الباب المفتوح" خاضها سليم بناء على رغبة الفنانة فاتن حمامة، رغم أن قناعاته الشخصية وقتها أنه غير قادر على المضى فى هذا المجال، بنفس النجاح الذى حققه فى عالم كرة القدم، إلا أنه رحب بالعرض ليكتب بعدها كلمة النهاية على تجاربه فى المجال الفنى.

وفاة والد الفنان محمد علي رزق

أعلن الفنان محمد على رزق عبر حسابه بموقع فيسبوك عن وفاة والده .

وكتب محمد على رزق :" أبويا مات .. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة"



أمينة خليل تنتهي من تصوير خلي بالك من زيزي

انتهت الفنانة أمينة من تصوير مسلسل “خلى بالك من زيزى” والذى تخوض به السباق الرمضان 2021.

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل خلى بالك من زيزى عدد من الاحداث ننشرها فى السطور التالية .

مشاجرو بين زيزى “ امينة خليل” ووالدتها والدها واتهامهم بأنهم السبب فى إصابتها بمرض (ADHD) بسبب تعاملهم لها فى طفولتها .

كما استطاعت تيتو ، إقناع والدتها ووالدها عدم العودة إلى المنصورة والاستقرار فى القاهرة والعودة إلى المدرسة مع زيزى .

بالأضافة إلى إخبار المدرسة لمراد “ محمد ممدوح ” ، نجاح تيتو وذلك بعد المجهود الذى بذلته زيزى معها .

بعد إلغائها متابعته.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز

ألغت ياسمين عبد العزيز متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين، بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب نشوب خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل " اللي مالوش كبير".

وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين عن حقيقته خلافه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال تعليق عبر حسابه بموقع فيسبوك ردا على أحد متابعيه .

وقال عمرو ياسين :" یا فندم لم اقصد ان الخلاف شخصي، انا اقصد ان مسألة إلغاء المتابعة، مسألة

شخصية بمعني كل واحد حر يلغي فولو".

وأضاف عمرو ياسين :"ولكن خلاف حول النهايه فهذا لم يحدث".

وتابع عمرو ياسين: "أما الخلاف في العمل فهو أمر وارد باي عمل في الدنيا و لكن ليس حول نهاية

المسلسل".

في ذكرى رحيل محمد الشرقاوي.. تعرف على سبب تغييره لاسمه

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد الشرقاوى، والذى اشتهر بالشخصية الطيبة ذات الطابع الكوميدي ، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المحطات فى حياته ..

ولد محمد الشرقاوي في 6 من يناير من عام 1954 بمحافظة الشرقية ظهرت عليه معالم الفن مبكرا وخاصة اجادته للشعر.

لفت نظر المشرف الاجتماعي بالمدرسة حتى قام بتبني موهبته وأشركه في جميع العروض التي كانت تعرض في نهاية كل عام دراسي ليحقق شهرة واسعة ويحصل علي لقب الممثل الاول علي مستوي الجمهورية 36 مرة.



شاهده كل من الفنان حسن مصطفى، والمخرج جلال الشرقاوي حيث توسما فيه فنانا واعدا ذا أسلوب خاص وطريقة جديدة راهنا عليه وعلى اسلوبه الجديد حيث رشحه جلال الشرقاوي في مسلسل "لا اله الا الله"ليثبت للشرقاوي أنه كسب الرهان وان نظرته فيه كانت في محلها ثم توالت عليه العروض.