قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدد من القرارات الجديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات الاخيرة :