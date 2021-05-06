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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدد من القرارات الجديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 

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قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. شاهد

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التعليم تحسم موقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات الاخيرة : 

  • تعلن الوزارة للرأي العام بعد عيد الفطر المبارك بعدة ايام ، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021
  • امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.
  • امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".
  • طلاب الثانوية العامة سوف يدخلوا لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة ، وعدد هائل من المصادر الاخرى على منصة ادارة التعلم
  • مسموح ل طلاب الثانوية العامة باصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الاصلي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ،  او نسخة مصورة او مطبوعة منه ،  ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.
  • طلاب الثانوية العامة  الذين لا يملكون تابلت مثل طلاب المنازل والاعادة، يمكنهم دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بنسخة ورقية من كتاب المدرسة الاصلي او نسخة مصورة او مطبوعة منه ، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.
  • الوزارة تعمدت عدم وجود كتب مكتوب عليها بأي شكل من الاشكال داخل لحان امتحانات الثانوية العامة ،  بحيث لا يتم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوي الجميع 
     
  • طلاب الثانوية العامة لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مدارسهم.
  • امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة من حيث البنية التحتية والاجراءات الاحترازية.
  • امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة ، ستستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء ، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.
  • ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة من المنزل أسوة بالعام الماضي.
  • لن يتم حذف أي وحدات من مناهج الثانوية العامة قبل امتحانات الثانوية العامة
  • سيظل حضور طلاب الثانوية العامة في المدارس اختياريًا حتى موعد امتحانات الثانوية العامة
  • امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد إلكترونيا على التابلت
  • سيكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشري
  • ستقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ
  • سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع
  • امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99%
  • سيتم التعامل مع اي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد
  • هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة
  • جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة
  • امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش
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