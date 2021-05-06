قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدد من القرارات الجديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات الاخيرة :
- تعلن الوزارة للرأي العام بعد عيد الفطر المبارك بعدة ايام ، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021
- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.
- امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".
- طلاب الثانوية العامة سوف يدخلوا لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة ، وعدد هائل من المصادر الاخرى على منصة ادارة التعلم
- مسموح ل طلاب الثانوية العامة باصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الاصلي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، او نسخة مصورة او مطبوعة منه ، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.
- طلاب الثانوية العامة الذين لا يملكون تابلت مثل طلاب المنازل والاعادة، يمكنهم دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بنسخة ورقية من كتاب المدرسة الاصلي او نسخة مصورة او مطبوعة منه ، ولكن بدون الكتابة عليها بأى شكل.
- الوزارة تعمدت عدم وجود كتب مكتوب عليها بأي شكل من الاشكال داخل لحان امتحانات الثانوية العامة ، بحيث لا يتم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوي الجميع
- طلاب الثانوية العامة لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مدارسهم.
- امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة من حيث البنية التحتية والاجراءات الاحترازية.
- امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة ، ستستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء ، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.
- ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة من المنزل أسوة بالعام الماضي.
- لن يتم حذف أي وحدات من مناهج الثانوية العامة قبل امتحانات الثانوية العامة
- سيظل حضور طلاب الثانوية العامة في المدارس اختياريًا حتى موعد امتحانات الثانوية العامة
- امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد إلكترونيا على التابلت
- سيكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشري
- ستقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ
- سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع
- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99%
- سيتم التعامل مع اي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد
- هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة
- جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة
- امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة ، تضمن تكافؤ الفرص ، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش