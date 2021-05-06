الاتحاد الدولي لكرة اليد يبرز تتويج سيدات يد الأهلي بثنائية الدوري والكأس

أبرز الاتحاد الدولي لكرة اليد "IHF" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وأيضاً في موقعه الرسمي، تتويج فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بثنائية الدوري العام وكأس مصر هذا الموسم.

وجاء ذلك عن طريق ذكر أبرز الأحداث المهمة التي دارت في بطولتي دوري عمومي وكأس مصر، والتي كانت من نصيب سيدات النادي الأهلي.

وقد نجحت إدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي برئاسة رؤوف عبد القادر، في تجديد عقد التونسية سندس حشانه محترفة فريق سيدات كرة اليد لموسم آخر، كونها أحد الأعمدة الرئيسية للفريق والتي ساعدتهم في الفوز بكل الألقاب المحلية.

يذكر أن سيدات يد الأهلي نجحن في تحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم، والتي تتمثل في بطولة دوري عمومي سيدات وكأس مصر ودوري منطقة القاهرة.