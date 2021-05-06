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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن إجراء زيارات رفيعة المستوى مع إسرائيل قريبا

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن جميع أدوات التعاون مع إسرائيل متوفرة، قائلا: "توجد الإرادة السياسية، وآمل أن نتبادل قريباً جداً الزيارات رفيعة المستوى".

 

وقال بوريطة، في مقابلة مع قناة "لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك": "إننا مخلصون في التزاماتنا، لأننا اتخذنا القرار (التطبيع مع إسرائيل) عن قناعة، وسوف نذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير التعاون الثنائي".

 

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وأضاف الوزير المغربي عشية أول مشاركة رسمية مغربية في مؤتمر لـ"إيباك" ضمن فعالية "ميد اتلانتيك سبرينغ بروغرام"، بحسب موقع "روسيا اليوم"، أن الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة هي وثيقة ملزمة قانونياً، وتتضمن اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء، والتزام المغرب بتطوير العلاقات مع إسرائيل، والتزام إسرائيل بالتعاون مع المملكة المغربية.

 

وتابع: "إننا بحاجة إلى تنسيق العمل كحلفاء، لمواجهة التهديدات الإيرانية، المرتبطة بالأنشطة النووية، وإيران تعمل على زعزعة استقرار شمال أفريقيا وغرب أفريقيا".

 

وأعلنت إسرائيل والمغرب في ديسمبر الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

المغرب إسرائيل زيارات رفيعه المستوي دولة عربية

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