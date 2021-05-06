موجز السوشيال ميديا: أمير كرارة يشارك جمهوره فيديو ظهوره في الاختيار ٢.. مواطن مصري يوجه رسالة للقيادة السياسية بعد إنقاذ نجله.. كريم فهمى يوضح مصير فيلم ديدو
قدم قسم السوشيال ميديا بموقع «صدى البلد» الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة.. وإليكم أبرزها:
المنسي لا ينسى.. أمير كرارة يشارك جمهوره فيديو ظهوره في الاختيار٢
لا ينكر التغيير سوى جاحد.. مواطن مصري يوجه رسالة للقيادة السياسية بعد إنقاذ نجله
من أصعب المشاهد.. آيتن عامر تشارك جمهورها مشهدا من كوفيد 25
كريم فهمي يوضح مصير فيلم ديدو بعد قرارات مجلس الوزراء