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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا: أمير كرارة يشارك جمهوره فيديو ظهوره في الاختيار ٢.. مواطن مصري يوجه رسالة للقيادة السياسية بعد إنقاذ نجله.. كريم فهمى يوضح مصير فيلم ديدو

صدى البلد

قدم قسم السوشيال ميديا بموقع «صدى البلد» الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة.. وإليكم أبرزها:

 

المنسي لا ينسى.. أمير كرارة يشارك جمهوره فيديو ظهوره في الاختيار٢

 

لا ينكر التغيير سوى جاحد.. مواطن مصري يوجه رسالة للقيادة السياسية بعد إنقاذ نجله

 

من أصعب المشاهد.. آيتن عامر تشارك جمهورها مشهدا من كوفيد 25

 

كريم فهمي يوضح مصير فيلم ديدو بعد قرارات مجلس الوزراء

 

قرارات مجلس الوزراء سوشيال ميديا الاختيار ٢ فيلم ديدو مواطن مصري كوفيد 25 مسلسل الاختيار2 اخبار أيتن عامر

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