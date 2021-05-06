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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لست سعيدا.. زيدان يزيد الغموض حول مستقبله مع الريال بعد الهزيمة من تشيلسي

صدى البلد

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن حزنه من الخسارة بنتيجة (2-0) ضد تشيلسي، مساء أمس الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والإقصاء من البطولة.

 

وقال  زين الدين زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "يمكننا القول إن تشيلسي استحق الفوز، نحن حاولنا خلال المباراة، لكنهم في النهاية استحقوا الفوز والتأهل".

 

وأضاف: "لقد لعبنا في نصف النهائي، واللاعبون كانوا جاهزين، ويمكننا أن نفخر باللاعبين، فنحن حاولنا. كنا على بُعد خطوة واحدة من النهائي، وتشيلسي لعب بأداء رائع وتأهل لذلك يجب تهنئتهم".

 

وتابع  زين الدين زيدان: "لقد افتقرنا للقوة في الخط الهجومي، حيث لم يكن لدينا فرص للتسجيل، عكس تشيلسي الذي كان لديه العديد من الفرص، وهذا هو الحال، لكنني فخور بلاعبي الريال. الآن علينا الراحة والتفكير في الليجا".


ورد المدرب الفرنسي على سؤال حول مستقبله مع الفريق الملكي، حيث قال: "متأكد من أن ريال مدريد سينافس دائما على لقب دوري الأبطال".

 

واستطرد  زين الدين زيدان قائلا: "لن أتحدث عن هذا الأمر حاليا، لأننا نقترب من نهاية الموسم وأمامنا 4 مباريات فقط في الليجا، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

 

واختتم حديثه قائلا: "الآن نحن لسنا سُعداء، فحين تخسر نصف نهائي دوري الأبطال لا يمكنك أن تكون سعيدًا وهذا أمر طبيعي. إنها لحظة صعبة، لكن غدًا سنعود للتدريبات مرة أخرى".

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