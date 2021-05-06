تعرفي على كيفية استخدام زيت شجرة الشاي للتخلص من الشامات

كثير منا لديه شامات، على الرغم من أنها غير ضارة، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يفضلون شكلها ويمكنهم الحصول على مظهر أفضل بدونها، هل سمعتِ عن علاج طبيعي للتخلص من الشامات؟ كشف موقع “هيلثي” عن كيفية استخدام زيت شجرة الشاي للتخلص من الشامات.





طرق استخدام زيت شجرة الشاي للتخلص من الشامات

طريقة 1:

• في وعاء، ضعي بعضا من زيت شجرة الشاي غير المخفف.

• الآن، انقعي قطعة قطن صغيرة فيه.

• ثم ضعي مسحة القطن المنقوعة على الشامة وثبتيها هناك باستخدام شريط لاصق.

• اتركيها لبضع ساعات.

• بعد ذلك، قومي بإزالة مسحة القطن واغسلي بشرتك بالماء العادي.

استخدمي هذا العلاج مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

الطريقة الثانية:

• خذي قطعة قطن واغمسيها في زيت شجرة الشاي.

• الآن، ضعيها على الشامة واتركي الزيت يجف.

• كرري نفس الشيء مرتين في اليوم.

ملاحظة: تأكدي دائمًا من نظافة بشرتك قبل وضع زيت شجرة الشاي على الوحمة.

علاوة على ذلك، يمكن أن تختلف نتائج هذا العلاج من شخص لآخر.

لماذا يجب استخدام زيت شجرة الشاي لإزالة الشامات؟

على الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات حول مدى فعالية زيت شجرة الشاي في إزالة الشامات، إلا أن هناك العديد من الأشخاص الذين يزعمون أن استخدام زيت شجرة الشاي لإزالة الشامات هو علاج خالٍ من المخاطر، علاوة على ذلك، يمكن لهذا الزيت أن يعالج الشامات التي ليس لها جذور عميقة بشكل فعال.

كم من الوقت يستغرق لإزالة الشامة باستخدام هذه التقنية؟

حسنًا ، إنه يعتمد تمامًا على حجم الشامة ومدى عمقها، يمكن إزالة الشامات ذات الجذور بسهولة باستخدام زيت شجرة الشاي، ومع ذلك، تأخذ وقتا طويلا لأنه علاج طبيعي ويحتاج إلى الانتظار لمدة أسبوعين لرؤية النتائج المرئية.

أشياء يجب مراعاتها أثناء استخدام زيت شجرة الشاي لإزالة الشامة

• نظرًا لأنه زيت أساسي قوي جدًا، يُقترح عدم استخدام شكله غير المخفف على أي جزء آخر من الجسم يتوقعه، وهو الشامة.

• قومي باختبار البقعة قبل استخدام الزيت.

• تجنبي خدش الشامة ونتفها.

• بمجرد سقوط الخلد، احميه من أضرار أشعة الشمس واتركيه مغطى لمدة 6 أسابيع على الأقل.