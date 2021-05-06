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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس فى مصر اليوم 6-5-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الخميس 6/5/2021 فى مصر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد  .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى  38

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 العظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 36

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 37
 

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