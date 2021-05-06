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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تعيين 2390 شابا بينهم 30 من ذوى الهمم والعزيمة بالقليوبية

صدى البلد

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية قامت بتعيين 2390 شابا، من بينهم 30 من أصحاب الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 6760 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 247 فرصة عمل للشباب من الجنسين  .

وقال الوزير أن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، بواقع 78 ألف جنيه ، لـ 32 عاملا، منها صرف  20 منحة مولود ، و5 منح  زواج ، و4 منحة وفاة ، و 3 منح للرعاية صحية  ، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19858 عاملا .

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية ، أن التقرير الشهري للإنجازات خلال شهر مارس الماضي المعروض علي الوزير ، أشار إلى  أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1953 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1935 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 5  شهادات  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 12 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، وإصدار  4 تراخيص عمل الأجانب .

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 691 منشأة دوريا ، وعمل 41 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 249 محضرا ، كما تم التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 80 طفلا وتم إنذار 20 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها  ، وتحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة ، وإجراء التفتيش على 276 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 176 محضرًا ، وتم عقد 4 ندوات توعية ، وبحث 52 شكوى في نفس المجال .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 216 شكوى، تم تسوية 28 منها ودياً ، وإحالة 72  للقضاء ، وحفظ 53 شكوى ، ومازالت هناك 63 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني  تم تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنة  التفصيل والحياكة  لـ 12 متدربة ، وتم نقلها قرية المريج - شبين القناطر وبدء دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات ، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 13 متدرباً .

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ،  لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل  أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية  بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 460 منشأة ، فضلا عن  إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة  .

 

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تعيين شباب القوى العاملة ذوى الهمم سعفان

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