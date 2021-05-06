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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبو المكارم: وضع تخطيط استراتيجي بجدول زمني ومتابعة لتقييم أداء الصادرات ضرورة

وضع تخطيط استراتيجي
وضع تخطيط استراتيجي بجدول زمني ومتابعة لتقييم أداء الصادرات

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن المجلس التصديري يهدف لتقديم كافة أوجه التعاون التي تساعد وتحقق توحيد الرؤية والأهداف مع المجلس الاعلى للصادرات بعد تشكيله لوضع تخطيط استراتيجي لمنظومة التصدير الى الأسواق الخارجية بالاتفاق مع الممثلين لقطاعات التصدير المختلفة وربطها بجدول زمني لتنفيذ تلك الاهداف.

وتابع أبو المكارم  فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أنه من الضرورة أن يتم متابعة ذلك بشكل مستمر لتقييم الأداء ومراجعة النتائج المحققة مما يوفر عمليا التنسيق والاتساق بين السياسات الصناعية والتجارية والمالية والتجارية والنقدية لتصب جميعها في صالح تنمية معدلات التصدير الامر الذي سينعكس على ارتفاع معدلات التدفقات الاجنبية من مصادر مستدامة.

وشدد على قدرة القطاع الصناعي والتصديري على تحقيق معدلات نمو كبيرة من خلال تعاون حقيقي بين المصنعين والمصدرين والدولة، وذلك خلال خلق ميزة نسبية للمنتج المصري وتحويلها لميزة تنافسية بالأسواق الخارجية مما يخلق الطلب الذي تنعكس اثاره على ارتفاع قيمة الصادرات.

الصادرات التصديرى للصناعات الكيماوية قيمة الصادرات القطاع الصناعى المجلس الاعلى أبو المكارم الأسواق الخارجية

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