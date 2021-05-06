مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري، على رأسها أهمية الصحافة القومية وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحت عنوان "الصحافة القومية .. الوطن اختيارها الوحيد"، قال الكاتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده "طاب مساؤكم" إن "الصحافة القومية.. هي أصل الإعلام المصري وحياته وركيزته وثروته وخطوط الإمداد بكافة القنوات والمحطات الإذاعية المصرية والعربية وأيضًا العالمية.. بدون الصحافة القومية لا مجال لإعلام قوي ومؤثر.. فالصحافة القومية لا تعرف ولا تنحاز إلا لمصلحة الوطن. . لا تعمل إلا من أجل مصلحة مصر وشعبها والحفاظ على أمنها.. لا مجال لمصالح خاصة.. أو أجندات تخالف أهداف وتطلعات وثوابت وأمن الوطن.. تعد هي مراكز الإمداد لكل وسائل الإعلام في مصر والمنطقة فالصحافة المصرية.. هي الملهم والقاعدة التي تنطلق منها وسائل الإعلام الأخرى.



وأضاف عبدالرازق أن الصحافة القومية فـي مجملها هـي مؤسسة وطنية مـن إحدى القوى الناعمة والمؤثرة والأبرز والأهـم خاصة وأنها تشكل خطوط الإمـــداد.. والشرايين الرئيسية والقلب والعقل لجميع وسائل الإعلام المصرية الأخرى سواء فى مكونات هذا الإعـلام ومضمونه ومحتواه وكـوادره ورموزه وصنوفه.. كل ذلك يأتي من مصنع الإمـداد وهو الصحافة القومية العمالقة فى تاريخها وجغرافيتها وتراثها وحاضرها.



وأكد الكاتب أن الصحافة القومية هـي صحافة الوطن وليست صحافة رجـال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة والعمل لمصلحة شخص أو كيان واحد .. أو تبني أفكار ومفاهيم لا تعبر عن جموع الشعب ولا تلبي مصلحة الوطن.



وتابع عبدالرازق توفيق "نحن أمــام ثــروة عظيمة.. ومصنع للإمداد وشرايين الحياة بالنسبة للإعلام المصري هي الصحف القومية التي تمتلك ثـــروة هـائـلـة مــن العمالقة والمـبـدعـين والمفكرين والكتاب والصحفيين الموهوبين.. وتـفـوز فـي المضمون والمـحـتـوى والأفـكـار لعمالقة الفكر المصري على مستوى العصور والأجـيـال المختلفة ومـازالـت هـي مصدر الإلهام والقوة والإمداد للإعلام المصري.



واختتم رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" مقاله قائلا "لا تخلو أي قناة تليفزيونية أو برامج التوك شــو .. أو حتى على مستوى رؤسـاء الــقـنـوات مــن وجـــود أغلبية مــن أبـنـاء الـصـحـف الـقـومـيـة يــقــومــون بــدورهــم الصحفي والإعلامي لخدمة وطنهم وهو ما يعني أن الصحافة القومية هي الركيزة والــدعــامــة الأســاســيــة ومــصــدر الإمـــداد الرئيسي لـلإعـلام المـصـري.. وبدونها لا إعلام في مصر.. ولا قدرة على المواجهة أو الـصـمـود.. وعليهم مراجعة القنوات والمحطات الإذاعية.. والضيوف والمتحدثين في القنوات الصحفية والعربية والأجنبية لتجد أنهم من الصحافة القومية واسأل مراكز الـدراسـات في المؤسسات القومية وقـيـادات العمل الصحفي وكبار الكتاب والصحفيين لتجد أنهم رأسمال الإعـلام المصري وثروته وركيزته.. ولا حياة له بدون الصحافة القومية".

وفي عموده "آخر الأسبوع" بصحيفة "الجمهورية"، قال الكاتب محمد أبوالحديد، تحت عنوان " توثيق الإنجازات" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة يوم الثلاثاء الماضي أول أمس ــ للقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة، التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية.



وأوضح الكاتب أن الهدف من هـذا التوجيه ــ وفـق تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ــ هو إتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وتدعيم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

ولفت إلى أن التوجيه الرئاسي يثير قضية غاية في الأهمية وهى قضية "ثقافة التوثيق" للمشروعات والأعمال التي تتم، سواء على المستوى العام للدولة، أو على مستوى المحافظات والمؤسسات كل على حده، أو حتى على مستوى الأفراد، مؤكدا أن ثقافة التوثيق قضية لم تأخذ حظها من الاهتمام الكافي في العصر الحديث، رغم أن هذه الثقافة كانت جــزءًا بالغ الأهمية من مكونات الحضارة المصرية، ولولاها ما استطعنا ولا استطاع العالم فك شفرة هذه الحضارة والكشف عن مكنوناتها.

وأشار أبوالحديد إلى إن النقوش والكتابات على جدران المعابد، وعلى أوراق الـبـردي، التي سجل أجـدادنـا مـن خلالها بيانات ما أنجزوه، هى ما أبهر العالم عند اكتشافها، وما جعلنا نحن الأحفاد، ندرك عظمة هذه الحضارة، ونشعر بالفخر بتاريخنا وعراقتنا .

وفي عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار"، قال الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن مصر من أيـام الفراعنة لا تكون قوية ولها هامة وقامة، إلا إذا كان رئيسها قويا وعادلا ومشيدا دعائم حكمه على حب الشعب وتأييده، ويعرف قدر البلد العظيم الذى يحكمه، وأن يشحن الناس بالحماسة والوطنية ليخوضوا معه الصعب، ويـجـتـازوا المحن والأزمــــات ويــواجــهــوا الــتــحــديــات والمـــؤامـــرات، ولا يـتـحـقـق ذلــك إلا إذا كــان الـرئـيـس حـكـمـا عــدلا بين الجـمـيـع، ولا يـنـحـاز إلا لـلـدسـتـور والـقـانـون وفـكـرة العدالة التى تحقق الارتـيـاح والطمأنينة وهـذا هو رئيس مصر.



وأضاف جبر أن الـرئـيـس عـبـدالـفـتـاح الـسـيـسـي جــاء فــي ظــروف تاريخية بـالغـة الـصـعـوبـة، وكـانـت الـبـلاد فـيـهـا فى مـفـتـرق طــرق، إمـا الإنـقـاذ أو الـضـيـاع، وفـى سـنـوات قليلة حدثت المعجزة تلو المعجزة، ووقفت مصر على قدميها شامخة، بعد أن كـان مخططا لها أن تكون الثمرة الكبرى للفوضى التى تسود المنطقة.



وأشار إلى أنه في حـيـاة الدول والأمم والـشعوب يظهـر زعماء عظام في لحــظــات تــاريــخــيــة، يــبــنــون ويــشــيــدون ويــعــمــرون، ويـنـقـلـون بــلادهــم مــن حــال إلــى حــال، ويـشـيـدون الـثـقـة مـع الـنـاس، ويـا ليتنا نـتـذكـر كيف تسلم الرئيس الحكم، وكيف أصبحت مصر الآن.



وتابع الكاتب "كل يوم نستيقظ على مشروع جديد يتم افتتاحه ولـيـس مـجـرد وضـع حـجـر الأســاس، ومـنـذ أيــام قـال الـرئـيـس "أنــا خـايـف عـلـيـكـم"، وكــان يـقـصـد سـرعـة إتمام المشروعات، ويحدث لأول مرة في مصر أن يتم الإعلان عن المشروعات ساعة افتتاحها.



واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مقاله قائلا إن "رئـيـس مـصـر لـم يـبـحـث عـن شـعـبـيـة فـجـاءت إلـيـه الشعبية ثقة في إنجـازاتـه، وأنـه لا يعد بشيء غير قـــادر عـلـى الــوفــاء بــه، وثــقــة فــي صـراحـتـه لـلـنـاس بـأحـوال البلد والتحديات التي يواجهها، واعتماد سـيـاسـات إصـلاحـيـة صعبة، تقبل المـصـريـون آثـارهـا، لأنــهــم يــشــاهــدون بـأعـيـنـهـم بــلــدهــم يـنـمـو ويـكـبـر ومشروعات غير مسبوقة، فيتساءل الناس: "عملوا كل ده امتى"؟.

وتحت عنوان "وظائف خالية" رأى الكاتب مرسى عطا الله، في عموده "كل يوم" بصحيفة "الأهرام" أن قضية البطالة وضرورات البحث والاجتهاد من أجل توفير فرص عمل جديدة تظل هي الشغل الشاغل لكل حكومات العالم وليس لحكومتنا المصرية فقط، ومن ثم فإنه بات محتما علينا أن نقتدى بما سبقنا إليه غيرنا في جرأة التعامل مع هذه القضية من منظور واقعي يرتكز أساسا إلى ضرورة إعادة النظر في أرقام المعادلة التي تربط بين مساحات التعليم في المجالات المختلفة وبين الاحتياجات الفعلية للتوظيف قياسا على القدرة الحقيقية لسوق العمل وما يشهده من متغيرات سريعة!.



وأكد الكاتب أن أخطر ما يترتب على تفاقم أزمة البطالة كظاهرة عالمية تعانى منها كل دول العالم بنسب مختلفة ليس فقط متمثلا في العجز عن توفير فرص العمل الكافية، وإنما في شعور الحكومات والأنظمة السياسية بالعجز عن الوفاء بالأحلام والوعود التي سبق طرحها في المواسم الانتخابية وما يترتب على ذلك من انتكاسات نفسية واجتماعية تزيد من وطأة الإحساس بالمشكلة في بعدها الاقتصادي.



كما رأى عطا الله أن الحل الوحيد والمخرج الصحيح لمشكلة البطالة ينصرف إلى حتمية إعادة النظر في نوعية التعليم وأهم التخصصات التي ينبغي التركيز عليها باعتبارها سلعة مطلوبة في سوق العمل.



وأكد ضرورة أن تسعى كل دولة لتحديد المواصفات المطلوبة لوظيفة الغد، وأن تحدد معها حجم الاحتياج الوظيفي في كل مجال من مجالات الاستثمار والتنمية، لأن قضية تطوير التعليم لم يعد من الملائم حصرها فقط في مدى سعة الفصول في المدارس وتوفير الأماكن والمعامل بالجامعات وإنما ينبغي أن يتم ربطها مركزيا منذ البداية باحتياجات سوق العمل سواء داخل الدولة أو ما يمكن تصديره لسوق العمل الخارجية.



واختتم مقاله قائلا "إن عقدة البحث عن وظيفة ستظل هما ثقيلا لأي دولة لا تنتبه مبكرا إلى خطورة استمرار زيادة مساحات القبول بمعاهد وكليات لم تعد سوق العمل بحاجة إلى المزيد من خريجيها، بينما تظل هناك ندرة في العديد من التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل على ضوء الطفرة التكنولوجية الهائلة التي أحدثت تغييرا جذريا في وسائل الإنتاج.. وهذه الطفرة التكنولوجية برغم كل ما حملته من فوائد للبشرية لكنها في ذات الوقت شطبت من إعلانات الصحف أهم عنوان كان يحظى باهتمام الناس لعقود طويلة مضت وهو باب وظائف خالية".