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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الخميس 6-5-2021

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم البلدي، اليوم الخميس 6 مايو 2021 في محلات الجزارة وفقا لما أعلنت عنه شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 120 - 140 جنيها  للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها.

 

واستقر سعر اللحم الجملى عند 90-100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 - 125 جنيها الكيلو.

 

وتراوحت الكبدة البلدى بين 130- 150 جنيها، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

 

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو،بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

 

وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو.

الاتحاد العام للغرف التجارية اسعار اللحوم الكبد السجق اللحوم

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