كيا EV6 الجديدة تحقق نجاحا منقطع النظير.. صور

kia EV6

نجحت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية في جعل كيا kia EV6 الكهربائية الجديدة تتفوق على نفسها في الأسواق الأوروبية بعد فتح الطلب عليها مؤخراً، مع تعبير أكثر من 33,000 عميل عن اهتمامهم بشراء السيارة، وتسجيل الشركة لـ 7,300 حجز مؤكد لها وتحصيل رسوم الحجز بالفعل.

الفئات الأفخم والأعلى أداء من كيا kia EV6 الكهربائية الجديدة ستتمتع بقوة إجمالية 577 حصانا، وعزم 740 نيوتن متر، وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب، ونظام دفع رباعي.

وأوضحت كيا أن حجم الاهتمام بالسيارة كيا kia EV6 الكهربائية الجديدة يتعدى النسخ المخطط لإنتاجها بـ 300% بالفعل خلال العام الجاري ما وصفته كيا بالنجاح المنقطع النظير.

تباع كيا kia EV6 الكهربائية الجديدة في أوروبا بسعر يبدأ من 44,990 يورو، أي ما يعادل حوالي 847.000 جنيه مصري دون جمارك أو رسوم للنسخ الأساسية ببطارية 77 كيلوواط\س ومحرك كهربائي واحد، بقوة 170 حصانا وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي.

وتعمل كيا حالياً شركة كيا على تطوير تحديثات منتصف العمر لـ K9 سيدان الفاخرة، والمعروفة عالميا باسم كيا K900، وقد تسربت صور الفيس ليفت مؤخراً في كوريا قبل التدشين المتوقع خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

ستحصل السيارة كيا K900 فيس ليفت على أحدث أنظمة السلامة والترفيه من المجموعة، مثل التي رأيناها في جينيسيس G80، كما قد نرى تحديثات للمحركات.. وسنعلم المزيد قريباً.