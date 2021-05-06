قبل العيد .. أسرع رجيم لإصلاح ما أفسدته عزومات شهر رمضان
قبل العيد للحصول على الرشاقة والجسم المثالى إليك رجيم سريع لإصلاح ما أفسدته عزومات شهر رمضان .
أسرع رجيم للتخلص من الدهون الزائدة يقدمه موقع Bright Side للوصول إلى هدفك بشكل أسرع وتخسيس البطن والأرداف بسرعة
إليك خطة الرجيم:
الإفطار
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة +طبق شوربة خضار
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +طبق شوربة لحم بدون دسم
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +4 ملاعق مكرونة
أو
شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة +3 ملاعق أرز بسماتى
أو
قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه +طبق شوربة بدون دسم
أو
فيليه سمك مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
أو
3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
السحور
كوب زبادي خالي الدسم أو بيضة مسلوقة + 1 توست سن
أو
جبن أبيض بدون دسم 5 جرام + 3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف عيش سن
أو
طبق شوفان بلبن خالي الدسم +2 ثمرة موز