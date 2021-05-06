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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد .. أسرع رجيم لإصلاح ما أفسدته عزومات شهر رمضان

رجيم قبل العيد
رجيم قبل العيد

قبل العيد للحصول على الرشاقة والجسم المثالى إليك رجيم سريع لإصلاح ما أفسدته عزومات شهر رمضان . 

أسرع رجيم للتخلص من الدهون الزائدة  يقدمه موقع Bright Side للوصول إلى هدفك بشكل أسرع وتخسيس البطن والأرداف بسرعة 

إليك خطة الرجيم:

رجيم الـ10 أيام الأخيرة من رمضان يحول جسمك لماكينة حرق دهون

الإفطار 


2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة +طبق شوربة خضار
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +طبق شوربة لحم بدون دسم

أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +4 ملاعق مكرونة

أو 
شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة +3 ملاعق أرز بسماتى

أو
 

قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز 

أو

2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه +طبق شوربة بدون دسم 

أو 

 

فيليه سمك مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة 

أو

3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة


السحور

كوب زبادي خالي الدسم أو بيضة مسلوقة + 1 توست سن 

 أو

جبن أبيض بدون دسم 5 جرام + 3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف عيش سن

أو
طبق شوفان بلبن خالي الدسم +2 ثمرة موز

رجيم الدهون الزائدة تخسيس البطن تخسيس البطن والارداف رجيم سريع عزومات شهر رمضان شهر رمضان

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