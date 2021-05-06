قبل العيد .. أسرع رجيم لإصلاح ما أفسدته عزومات شهر رمضان

قبل العيد للحصول على الرشاقة والجسم المثالى إليك رجيم سريع لإصلاح ما أفسدته عزومات شهر رمضان .

أسرع رجيم للتخلص من الدهون الزائدة يقدمه موقع Bright Side للوصول إلى هدفك بشكل أسرع وتخسيس البطن والأرداف بسرعة

إليك خطة الرجيم:

الإفطار



2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة +طبق شوربة خضار

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طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +طبق شوربة لحم بدون دسم

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ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +4 ملاعق مكرونة

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شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة +3 ملاعق أرز بسماتى

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قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

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2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه +طبق شوربة بدون دسم

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فيليه سمك مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة

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3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة



السحور

كوب زبادي خالي الدسم أو بيضة مسلوقة + 1 توست سن

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جبن أبيض بدون دسم 5 جرام + 3 ملاعق فول بالليمون +ربع رغيف عيش سن

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طبق شوفان بلبن خالي الدسم +2 ثمرة موز