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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 15 طن مخلفات بحملة نظافة في مدينة الأقصر

غسيل كورنيش الأقصر
غسيل كورنيش الأقصر

شنت مدينة الأقصر حملة نظافة مكبرة  بمنطقة حي جنوب بقيادة رئيس الحي ونائب رئيس الحي لشؤون النظافة والمتابعة الميدانية، وذلك بمنطقة  شارع التليفزيون وامتداد شارع أحمد عرابي ومنطقة الفيروز وخلف نادي الأقصر الرياضي ، لتجميل المدينة أمام الأهالى بصورة يومية.

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يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات والارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

 

وأوضح نائب رئيس الحي لشؤون النظافة ، أن الحملة أسفرت عن رفع ١٥ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ كافة حاويات القمامة بشوارع الحي المختلفة، وذلك بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة، وجارى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والحفاظ على المظهر الجمالى لمناطق الحى المختلفة.

 

كما قاد نائب رئيس الحي لشؤون قطاع النظافة بحي وسط غسيل كورنيش النيل لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة.

 

وعلى هامش الحملة تم حل شكوى لإحدى المواطنين، يتضرر فيها من ضعف الإضاءة الليلية بمنطقة الفحاحرة بجوار كوبري الحبيل التابعة لحي شرق مما يتسبب في فزع الأطفال وسرقة الدراجات النارية بسبب الظلام الدامس وبالفعل تمت الاستجابة الفورية والتواصل مباشرة مع رئيس حي شرق لحل الشكوي وتم تركيب ٤ كشافات جديدة بالمنطقة.

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