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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يستعرض تصورات تطوير الفسطاط

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي أحد المكاتب الاستشارية الهندسية الدولية؛ لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير منطقة الفسطاط التاريخية. 
 

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منطقة الفسطاط في مصر القديمة؛ وذلك لاستعادة الوجه الحضاريّ للمنطقة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، ولتتكامل على نحو نموذجيّ مع التطوير الذي تم ببحيرة عين الصيرة والمتحف القومي للحضارة المصرية.
 

وأشار إلى أهمية إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة لقربها من مجمع الأديان والحضارات، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الحديقة سيحقق تنمية مستدامة للمنطقة، وسيوفر متنزهاً للأسر المصرية، وواجهة سياحية مفتوحة للاطلاع علي جمال القاهرة التاريخية.
 

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشاري تصورهم المقترح لمخطط إنشاء الحديقة المركزية بالقاهرة، لتضاهي الحدائق المركزية في المدن الشهيرة حول العالم، وذلك بما يتوافق مع المواصفات العالمية وتوصيات الهيئات الدولية المعنية، بحيث يضمن استغلال المساحات المستهدفة والواقعة على رقعة تقدر بنحو 250 فدانا، وبها مزيج ثقافي وتنوع للواجهات الدينية والتاريخية.


كما تم استعراض التصميم المقترح لإقامة حديقة شاملة تراعي تحقيق التوازن بين الحضارة والثقافة والطبيعة والنسيج العمراني للمنطقة، وتعرض أنشطة وفعاليات متنوعة، بهدف تقديم تجربة غير مسبوقة لإبهار السائحين والمقيمين على حد سواء.
 

وفى ختام الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على ما تضمنه التصور المقترح من أفكار مبتكرة وقابلة للتطبيق، كما وجه بعقد مزيد من الاجتماعات بين مسئولي وزارة الاسكان والمكتب الاستشاري، لإعداد تصور نهائي لهذا المقترح، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع، من شأنه خلق قلب أخضر داخل القاهرة، يبرز جمالها الفريد، ويساهم في تغيير وجه العاصمة.

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