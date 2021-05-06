مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-5-2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 6-5-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف أنحاء العالم ولعل أبرز المباريات في الدوري الأوروبي ومنافسات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أرسنال X فياريال – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

روما X مانشستر يونايتد – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هيرتا برلين X فرايبورج – 6.30 مساءً - beIN Sports FR HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

وادي دجلة X بيراميدز – 9.30 مساءً

الإتحاد السكندري X الأهلي – 9.30 مساءً

الزمالك X سموحة – 9.30 مساءً

غزل المحلة X إنبي – 9.30 مساءً