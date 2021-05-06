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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 121 محضر مخالفة بحملة مرافق في الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، وقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، حملة موسعة بمدينة القرنة، لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

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ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، لتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية،


واستهدفت الحملة مناطق البعيرات والقرنة والأقالتة والضبعية، وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضر اشغال، و4 متجول، و8 نظافه عامة، و11 مخالفة قرار،و19 تصالح كمامات، و3مقهى تقدم "شيشة" وضبط ١٥ شيشة ومستلزماتها، و52 إزالة إدارية.


وأوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مدينة القرنة، أنه خلال الحملة تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص مخالف لقانون البناء على مساحة 120 متر، وتم التحفظ على الخلاطة ومستلزمات البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف،

 كما أوضح عبدالجابر، انه تم فض تجمع حلقة ذكر لعدد أكثر من 250 مواطن تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وسط استجابة وتفهم منهم أن الفض يأتي حرصا على سلامتهم.


شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد لؤي فاروق، والنقيب الشاذلي صابر، والنقيب احمد حجازي من شرطة المرافق، ونائب رئيس مدينة القرنة حجازي النحاس، والأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة القرنة.

غرب الاقصر حملة مرافق واشغالات انتشار فيروس كورونا شرطة المرافق اخبار الاقصر اخبار المحافظات

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