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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندن تعتزم إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى جزر جيرزي

صدى البلد

 ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن المملكة المتحدة تعتزم إرسال سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى جزر جيرزي "كإجراء احترازي" بعد تهديدات بفرض حصار فرنسي على الميناء الرئيسي للجزيرة بسبب خلافات حول الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).


ونقلت الشبكة عن رئاسة الوزراء البريطانية تأكيدها أن بوريس جونسون تحدث مع رئيس وزراء جيرزي السناتور "جون لو فوندر" مساء الأربعاء فيما يتعلق بـ" احتمال فرض حصار على سانت هيلير"، وهي المدينة الرئيسية في الجزيرة.


وصرّح متحدث باسم "داونينج ستريت" أن الجانبين شددا على الحاجة الملحة لخفض التصعيد والحوار بين جيرسي وفرنسا بشأن عملية الصيد.
وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء أكد دعمه الثابت لجزيرة جيرزي ، واصفاً أي حصار بأنه سيكون غير مبرر على الإطلاق. 

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