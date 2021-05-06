عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهن في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية.


وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه يمكن أيضا لجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف ، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف التقدم للحصول على تصريح واعظة متطوعة.
 

الأوقاف: مدة تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق والخطبة 10 دقائق

بالأسماء.. الأوقاف تعلن الأئمة المرشحين للدفعة الثالثة بأكاديمية التدريب الدولية


وقالت الوزارة، إنه يشترط اجتيازهن الاختبارات أو المقابلات المقررة ، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة .

ودعت وزارة الأوقاف الراغبات في ذلك لملء الاستمارة المرفقة على الموقع الالكترونى للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.
 

تصريح واعظة وزارة الأوقاف

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يرفع راية التحدي قبل مواجهة بشكتاش

الأوقاف تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

وزير المالية لـ رئيس البنك الأفريقي : ندعم جهودكم لمساندة الاقتصادات الأفريقية فى ظل «الجائحة»

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كل ما تريد معرفته عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6 -5- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

بعد قرارات الحكومة الأخيرة لمواجهة كورونا..غرامة 50 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ