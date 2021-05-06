الأوقاف تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبات في استخراج تصريح واعظة جديدة متطوعة، وذلك لجميع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهن في التخصصات الشرعية والعربية بجميع الجامعات المصرية.



وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه يمكن أيضا لجميع خريجات جامعة الأزهر الشريف من العاملات بالمعاهد الأزهرية أو أية جهة تتبع الأزهر الشريف ، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف التقدم للحصول على تصريح واعظة متطوعة.





وقالت الوزارة، إنه يشترط اجتيازهن الاختبارات أو المقابلات المقررة ، حيث تجرى الاختبارات تحريريًّا وشفويًّا لجميع المتقدمات عدا درجة أستاذ مساعد فصاعدًا فتجرى لهن مقابلة شخصية مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة .



ودعت وزارة الأوقاف الراغبات في ذلك لملء الاستمارة المرفقة على الموقع الالكترونى للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.

