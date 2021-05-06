نائب يطالب الإسكان والتنمية المحلية بشرح اشتراطات البناء الجديدة عبر وسائل الإعلام

أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال وصول جميع الخدمات للمناطق العمرانية التي ستشهد تطبيق هذه المنظومة، وتحقيق السلامة الإنشائية للعقارات والمباني الجديدة والقضاء على ظاهرة انهيار العقارات، إضافة إلى أنها تسهم فى تطوير المجتمع العمراني وتعكس الوجه الحضاري لمصر.

وطالب سيد حنفى طه، فى بيان أصدره اليوم، الخميس، وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، بشرح جميع بنود اشتراطات البناء الجديدة عبر مختلف وسائل الإعلام لتبسيطها لمختلف شركات المقاولات والمواطنين، خاصة أنها تتضمن بعض البنود الغامضة وغير الواضحة.

وأعرب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن أمله فى أن تسهم هذه المنظومة فى استعادة البناء العمرانى المصري لشكله الطبيعي بما يتناسب مع متطلبات البناء في كل المحافظات، وأن تقضى على ظاهرة البناء العشوائى.

وشدد على أهمية اشتراك جميع السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، خاصة أن منظومة البناء الجديدة، كما أعلنت الحكومة، سوف تسهل الكثير على المواطنين وتقلل التعامل بين المواطن وبين الجهات الحكومية المختلفة المانحة للتراخيص.

وأكد أن من أهم أهداف المنظومة الجديدة الالتزام بالأكواد المصرية، وخطوط التنظيم المعتمدة من الجهات الإدارية المختصة حتى نصل إلى عمران منضبط بعد تطبيق أكواد التصميم والسلامة الإنشائية والأحمال، مطالبًا بإطلاق حملة إعلامية وثقافية لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة.

وأشاد النائب سيد حنفى طه بتصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، التى أعلن فيها عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من بداية شهر مايو الجاري 2021 ولمدة شهرين، وأن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".