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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يستعرض إنجازات الاتحادات النوعية خلال عام

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات استعراض إنجازات اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية خلال عام بالمركز الاوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور كمال درويش رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات رئيس اللجنة العلمية لوزير الشباب والر ياضة، الدكتور محمد صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الإفريقية "الأوكسا"، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.


وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بتلك الإنجازات التي حققها اتحاد الاتحادات النوعية خلال الفترة الماضية، متمنياً ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإنجازات للاتحاد والتي تنعكس بصورة إيجابية علي كافة الاتحادات لما يمثله هذا الاتحاد من أهمية لوزارة الشباب والرياضة وللمجتمع المصري، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية في رفع الوعي الثقافي الرياضة للشعب المصري، وتوسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة وتنميتها.

 

وأكد "صبحي" علي ثقته الكاملة في مجلس الإدارة الذي تم تشكيله من كافة الاتحادات النوعية، مشيداً بجهود الاتحادات النوعية في تطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة، بهدف تطوير الحركة الرياضية المصرية، مؤكدا جهود الوزارة في تحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب المصري.

 

وخلال كلمته، اشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب  والرياضة بمجلس النواب بهذه الانجازات التي استعرضتها الاتحادات النوعية، وقال: "هذه فرصة عظيمة كنت اتمني حضور جميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب للتعرف علي ما حققته تلك الاتحادات في هذه الفترة الوجيزة، بعد التساؤلات العديدة عن ما تقدمه تلك الاتحادات وأوجه الدعم التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لتلك الاتحادات".

 

ويضم مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية والمنشأ بالقرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنه ٢٠٢٠، في عضويته "١٣" اتحاداً نوعياً،وهم اتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، الاتحاد الرياضي للجامعات، اتحاد شباب عمال مصر، اتحاد مراكز شباب مصر، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد المصري للالعاب الترفيهية ".

 

وتضمنت الفعاليات عرض فيلماً وثائقياً عن إنجازات الاتحادات النوعية ، بالإضافة الي شرح للاهداف والأنشطة التي يقدمها الإتحاد منذ نشأته، حيث قام عدد من  روؤساء الاتحادات باستعراض انجازاتهم خلال الفترة الماضية ومنهم "حمدي الخفيف رئيس الاتحاد العام الرياضي للعاملين بالحكومة، الدكتورة ايمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، أحمد خليفة رئيس الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، أحمد الديب نائباً عن الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتور مؤنس ابو عوف رئيس الإتحاد المصري للملاحة الرياضية، الكاتب الصحفي أيمن بدره نائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهية".

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