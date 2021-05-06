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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب خالد مشهور:يجب على المواطنين الالتزام حتى لا نصل للإغلاق

النائب خالد مشهور،
النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة، ونائب منيا القمح

ناشد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة، ونائب منيا القمح ومشتول المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء، حتى لا يتسبب عدم الالتزام بالغلق التام وحظر تجول المواطنين كما فعلت دول عديدة، وأن علي المواطنين الصبر والالتزام حتى تمر هذه الموجة بسلام.

وقال النائب فى بيان صحفى له إن المواطنين قد اختبروا العام الماضي حظر التجول وغلق المحال وكانت نتيجته خسارة جسيمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الجهات الخاصة التي أعلنت الدولة إغلاقها كالمجمعات والأندية والعيادات والمراكز الخاصَّة وغيرها من الجهات، مطالبا الجميع بالانصياع لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الزحام داخل المنشآت وعدم إقامة تجمعات.

وأضاف النائب أنه مع تصاعد وتيرة إصابات فيروس كورونا، وتخطيها الألف إصابة يوميا قد تضطر الحكومة إلى الغلق العام وحظر التجول، خاصة أنه تلاحظ أن حالات الإصابة قد زادت بشكل مقلق، وبحسب العلماء فإن بقاء الناس في البيت يؤدي مباشرة إلى خفض حالات الإصابة، لأن الإغلاق يحد من التواصل بين الناس، لكن هذا الإغلاق يلحق ضررا كبيرا بالأشخاص الذين يخسرون ماديا، ويصبحون عاجزين عن تأمين موارد العيش لهم ولعائلاتهم. ولذا من الضروري الانتباه والالتزام حتى تمر الأزمة على خير.

الإجراءات الاحترازية قرارات مجلس الوزراء الغلق التام حظر تجول القطاع الخاص

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