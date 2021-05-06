محافظ المنيا يطالب رؤساء المدن بالالتزام بتطبيق مواعيد الغلق للمطاعم والمقاهي
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءاً، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف محافظ المنيا، إنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل "الديليفري"، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ولجنه إدارة ازمة فيروس كورونا المستجد.
وقال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة بكافة مراكز المحافظة، مؤكدا إنه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد وفقا للمعايير المحددة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين.
وشدد المحافظ، على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، فريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة الصحة، لنشر الوعي بطرق الحماية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، للمواطنين بمحافظة المنيا.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الإسعاف .
ناقش المحافظ خطة عمل فريق التواصل المجتمعي، حيث تقدم الفرق التوعية الصحية والتدريب للمواطنين بجميع مراكز المحافظة، وفي إطار الحرص على رفع وعي المواطن بخطورة المرض، وكيفية مواجهته ، حيث يتم توعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع ، ويساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس .
كما توزع الفرق مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين، وتدريبهم على كيفية استخدامها بشكل صحيح.
وجه محافظ المنيا الشكر لوزيرة الصحة وفرق التواصل المجتمعي والقائمين عليها ، مؤكدا على تقديمه كافة سبل الدعم لتسهيل مهمتهم بجميع مراكز المحافظة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرة في رفع وعى المواطنين.
وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: www.egcovac.mohp.gov.e وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
كما دعا المحافظ جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
هذا وتستهدف فرق التواصل المجتمعي ، المنشآت العامة والمواقف والمساجد والكنائس وجميع دور العبادة والساحات الشعبية أمام المساجد والميادين والأسواق للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا.