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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أشرف أمين: قرارات الحكومة للسيطرة على أزمة كورونا "عملية"

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أيد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قرارات الحكومة الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا والمقرر تطبيقها اليوم الخميس لمدة أسبوعين، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع الأزمة باحترافية وعملية من خلال السيطرة على الجائحة دون الإضرار بمصلحة المواطنين واقتصاد الدولة.

وأوضح أمين في بيان له، أن الغلو في تطبيق الإجراءات أو القرارات الاحترازية قد يكلف الدولة والمواطن الكثير على عكس القرارات العملية المدروسة القابلة للتطبيق، والتي تكون الحل الأمثل في مواجهة مثل هذه الأزمات، مدللا على ذلك بالغرامة الفورية للغير ملتزمين بارتداء الكمامة والتي طبقتها الحكومة منذ بداية العام الجاري.

وتابع: "الغرامة الفورية كانت 50 جنيها وكان لها أثر كبير في التزام المواطنين بارتداء الكمامة على عكس الغرامة السابقة والتي كانت تقدر بـ 4000 جنيها لكنها لم تحقق النتيجة المطلوبة في التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق الاجراءات الاحترازية".

وأشاد النائب بمرونة مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في التعامل مع الجائحة والسيطرة على انتشار الفيروس حتى الآن مقارنة بالعديد من الدول، مناشدا المواطنين الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات والفاعليات لحين انتهاء الموجة الحالية.

وجاءت قرارات رئيس الوزراء، التي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي، أمس الأربعاء، والمقرر تطبيقها اليوم الخميس لمدة اسبوعين قابلين للتجديد كالآتي:

- غلق المطاعم والكافيهات من 9 مساءا و متاح خدمة الدليفري فقط بعد الساعة التاسعة مساءا. 
- حظر الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات والأفراح وما مثل ذلك. 
- إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء القادم 12 مايو حتى الأحد 16 مايو، مع مراعاة الغلق الكامل للمنشآت العامة وحظر إقامة أي فاعليات أو احتفالات.
- صلاة العيد يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث تقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع حظر إصطحاب الاطفال أثناء الصلاة.

 

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا، مؤتمر صحفي أخر قبل نهاية مدة الأسبوعين لبحث مد هذه القرارات لمدة أطول.

فيروس كورونا مجلس الوزراء عيد الفطر الحكومة الإجراءات الاحترازية قرارات الحكومة

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