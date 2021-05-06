لسرقة الخزينة.. ضبط قاتلي فرد أمن بمصنع فى ١٥ مايو

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة مقتل فرد أمن وسرقة خزينة مصنع ب ١٥ مايو وتحديد وضبط الجناة ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة ١٥ مايو يفيد ورود بلاغ من موظف بمصنع لتصنيع الزجاج كائن بدائرة القسم، قرر بأنه عقب توجهه للمصنع محل عمله فوجئ بوجود جثة فرد أمن المصنع ، وبها إصابات عبارة عن جروح قطعية بالجسم ، وإكتشافة سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمصنع وبداخلها مبلغ مالى وكذا جهاز dvr، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمصنع محل الواقعة بالاشتراك مع سائق توك توك مقيمان بدائرة القسم، تم ضبطهما وبصحبة الثانى زوجته ، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالمصنع محل البلاغ وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمصنع ، وكذا علمه بتواجد فرد أمن واحد وقت ارتكاب الواقعة ، فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه وسرقة الخزينة المستولى عليها بالاستعانة بصديقه المتهم الثانى .

وبتاريخ الواقعة قاما بالتوجه للمصنع وتقابل المتهم الأول مع المجنى عليه واستضافته لكونه من العاملين السابقين بالمصنع ، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته والتى أودت بحياته ، وتوجه لغرفة الحسابات الخاصة بالمصنع وتمكن من كسر الباب الخاص بالغرفة واستولى على الخزينة وبداخلها المبلغ المالى ، وعقب ذلك توجه لغرفة كاميرات المراقبة والاستيلاء على جهاز dvr خشية التعرف عليه وضبطه ، وتقابل مع المتهم الثانى واستقلا سيارة وتوجها لمحل سكنه وتمكنا من فتح الخزينة ، والاستيلاء على المبلغ المالى ، وتحصل المتهم الثانى على جزء من المبلغ المالى مقابل قيامه بتأمين الطريق للمتهم الأول أثناء ارتكابه الواقعة .

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف بارتكابه الواقعة ، كما أضاف بعلم زوجته بارتكابه الواقعة ، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة فى هروب المتهمين قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تم ضبطه.



وبمواجهته نفى علمه بالواقعة أو صلته بالمتهمين، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط مبلغ مالى و الخزينة الحديدية وجهاز dvr المستولى عليهما لدى شقيقة زوجة المتهم الثانى وبسؤالها أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات واقعة قتل وسرقة ، كما تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط مبلغ مالى بمكان إخفائه ، وأضاف بتخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.