رسميًا.. فيفا يعلن تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وقال الفيفا في بيان عبر موقعة الرسمي: "بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة COVID-19 والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021".

وأتم الاتحاد الدولي لكرة القدم: "تم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر2021 بالإضافة إلى مارس2022".

وكان من المقرر أن تنطلق التصفيات في بداية يونيو المقبل، بعدما تأجلت بالفعل من أكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وأصدر الكاف هذا الأسبوع قائمة بالملاعب المعتمدة خلال أول جولتين من التصفيات، الأمر الذي ترك ربع المنتخبات الأربعين المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بدون ملاعب لخوض مبارياتها على أرضها.

وتضم الدول التي لم تشملها القائمة السنغال، التي شاركت في كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا، ومالي التي كانت ضمن المصنفين في الجولة الأولى من التصفيات.

وشملت القائمة أيضا بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا ومالاوي وناميبيا والنيجر وسيراليون، لكن التأخير سيمنحها الوقت لإجراء بعض التطوير اللازم في ملاعبها.

ويعني تأجيل التصفيات إقامة جولتين في كل فترة توقف في الأجندة الدولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الحالي.

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى المرحلة النهائية في مارس المقبل، حيث تقام مباراتي ذهاب وعودة على أن يتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى نهائيات قطر 2022.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السادسة إلى جوار كل من أنجولا والجابون وليبيا.

وفي حالة تصدر مصر المجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.

