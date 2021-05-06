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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الأطواف الأمنية بمدينة نصر تضبط عصابة لسرقة المتاجر

صدى البلد

تمكنت الأطواف الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل والمغافلة".

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثان إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة اللوحات" يستقلها ٤ أشخاص.

بالفحص تبين أنهم ٤ أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت و٥ طلقات صوت من ذات العيار . 

وأقروا أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بأنهم كانوا فى سبيلهم لسرقة محتويات متجر بدائرة القسم كرهاً عن العاملين به باستخدام الطبنجة الصوت المضبوطة إلا أنهم لم يتمكنوا من إرتكاب الواقعة لاستشعارهم بتواجد عدد كبير من العمال بداخله.


وإعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بإسلوبى"كسر القفل – المغافلة" كما أقرا بإرتكاب حادثتي سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم والبعض الأخر لدى عميلهم "حسن النية" والتى أقروا ببيعها للأخير مقابل مبلغ مالى كما تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى وشاشة من متحصلات وقائع السرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة سرقة سرقة متاجر كسر القفل اخبار حوادث القاهرة

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