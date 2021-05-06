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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 سيدات يغسلون 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 سيدات ، لإثنين منهن معلومات جنائية ، مقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية ) لقيامهن بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهن .

 

حيث تربحهن وجمعن مبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك  وقيامهن بشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

مكافحة المخدرات الآمن الوطني غسيل اموال مخدرات

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