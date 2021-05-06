وزير التنمية المحلية يوجه نصيحة للمواطنين: ساعدوا أنفسكم والدولة

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.



يأتي ذلك فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.



وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر.

كما وجه اللواء محمود شعراوى بقيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية على مدار اليوم فيما يخص تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأسبوعين القادمين، مع قيام قيادات المحافظات على كافة المستويات بالمتابعة الدورية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين والتأكيد على مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أى مخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

كما طالب " شعراوى " بالتشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وجدد وزير التنمية المحلية مناشدته للمواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والقرارات التى اتخذتها الدولة فى إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات ، قائلاً : ساعدوا أنفسكم والدولة للمرور بالظروف الاستثنائية التى فرضتها علينا جائحة كورونا لضمان السلامة للجميع .. وعليكم دور كبير فى الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسكم وأسركم والمجتمع ككل .

وأكد " شعراوى " على أهمية تطبيق غرامات عدم إرتداء الكمامات للحد من إنتشار الإصابة بالمرض وبما يضمن سلامة المواطن وأسرته والمجتمع أجمع خلال تلك الظروف التى تمر بها الدولة والعالم أجمع .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة عدم التهاون فى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وعلى رأسها أنه إعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء و السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك .

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم خلال اللجنة التوافق على غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال أجازة العيد ، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية ، وكذلك السماح بصلاة العيد و التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال .