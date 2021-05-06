عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يوجه نصيحة للمواطنين: ساعدوا أنفسكم والدولة

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

 وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالإلتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.


 يأتي ذلك فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم إرتداء الكمامات الواقية والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الإلتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر.
كما وجه اللواء محمود شعراوى بقيام  نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية على مدار اليوم فيما يخص تطبيق الاجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأسبوعين القادمين، مع قيام قيادات المحافظات على كافة المستويات بالمتابعة الدورية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين والتأكيد على مواعيد غلق المحلات والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أى مخالفات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .
كما طالب " شعراوى " بالتشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والتى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة حفاظاً على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد .
وجدد وزير التنمية المحلية مناشدته للمواطنين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والقرارات التى اتخذتها الدولة فى إطار التعامل مع فيروس كورونا وعلى رأسها تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتجمعات ، قائلاً : ساعدوا أنفسكم والدولة للمرور بالظروف الاستثنائية التى فرضتها علينا جائحة كورونا لضمان السلامة للجميع .. وعليكم دور كبير فى الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسكم وأسركم والمجتمع ككل .
وأكد " شعراوى " على أهمية تطبيق غرامات عدم إرتداء الكمامات للحد من إنتشار الإصابة بالمرض وبما يضمن سلامة المواطن وأسرته والمجتمع أجمع خلال تلك الظروف التى تمر بها الدولة والعالم أجمع  .
وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة عدم التهاون فى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وعلى رأسها أنه إعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء و السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك .
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم خلال اللجنة التوافق على غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال أجازة العيد ، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية ، وكذلك السماح بصلاة العيد و التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال .

شعراوى كورونا الاجراءات الوقائية وزير التنمية المحلية رمضان عيد الفطر

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: حملات مكثفة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء فى مواجهة كورونا

شعراوى: غلق 31 ألف محل وورشة لمخالفة المواعيد الصيفية.. و20 ألف مقهى وكافيه مخالف وضبط 35 ألف شيشة فى حملات بالمحافظات.. إغلاق 8680 ورشة لمخالفة المواعيد و1041 مطعما

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

ترشيحاتنا

وفاة مدير عام بنوك الدم القومية إثر إصابته بفيروس كورونا

المصرية اللبنانية: قطاع التأمين في أزمة كورونا الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدنى لحماية الاقتصاد

البحوث الفلكية : من الصعب تحديد مكان وقوع الصاروخ الصيني على الأرض

شاهد.. محاولة سرقة شاحنة نقل أموال مدرعة وكيف تعامل السائق

الأموال العامة تضبط 3 قضايا تجميع أموال العامين بالخارج

ماذا ينتظر مروِّج فيديو حظر التجول في البلاد.. اعرف العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجول وإيقاف وسائل النقل وإغلاق المحال

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

رسميًا.. فيفا يعلن تأجيل تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ