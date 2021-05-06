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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الصحة الفلسطينية تبحث مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية تطورات الوضع الوبائي

صدى البلد

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، تطورات الوضع الصحي والوبائي في فلسطين، وآخر مستجدات ملف التطعيم ضد فيروس كورونا، والتحضيرات لاجتماع جميعة الصحة العالمية.

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية ، خلال لقائها مدير مكتب منظمة الصحة العالمية ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بالتعاون الكبير بين المنظمة ووزارة الصحة، خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أن العلاقة مع منظمة الصحة العالمية استراتيجية.

وفى نفس السياق .. أكد بيبركورن استمرار دعم المنظمة لوزارة الصحة واستعدادها لتقديم كل ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة لدعم وتعزيز جهود وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا وتمتين النظام الصحي في فلسطين.

يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة، وتشارك فيها وفود جميع الدول الأعضاء في المنظمة وتركز على جدول أعمال صحي محدد يعدّه المجلس التنفيذي.

وتتمثل المهام الرئيسية لجمعية الصحة العالمية في تحديد سياسات المنظمة، وتعيين المدير العام، والإشراف على السياسات المالية، واستعراض الميزانية البرمجية المقترحة وإقرارها.

وتُعقد جمعية الصحة سنوياً في جنيف، سويسرا، وستبدأ اجتماعاتها في 24 من الشهر الجاري إلى الأول من حزيران المقبل.
 

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