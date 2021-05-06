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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لـ 319 مشروعًا بحياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً للوحدة المشرفة على تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

 

وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

 

بدأ الاجتماع بمناقشة رفع كفاءة الوحدات الصحية غير المشمولة في نظام التأمين الصحي ،حيث سيتم تطوير (٢٦) وحدة صحية بمركز زفتى ما بين (إنشاء، تطوير وتجديد)، كما ناقش المحافظ موقف الاستفادة من عدد (٢٨) قطعة أرض مستهدف إقامة مشاريع خدمية عليها لخدمة أهالي زفتى.

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وخلال الاجتماع ،ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري تنفيذها بعدد (٣١٩) مشروع بإجمالي تكلفة ١.٧ مليار جنيه، حيث تم البدء في (١٩٠) مشروع تم نهو (٩) مشروعات منهم وجاري التنسيق للعمل في باقي المشروعات وذلك لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة بمركز زفتى.

 

كما ناقش المحافظ الخطة المقترحة لتنفيذ القوافل (الطبية ، الاجتماعية، البيطرية، الزراعية والتوعوية)، وكذلك موقف مبادرة "سكن كريم" ،حيث تم حصر (٢٩٠٣) منزل مستحق للتطوير ضمن المبادرة ، وسيتم البدء في تطوير تلك المنازل لبناء ريف مصري قوي منتج متطور كامل الخدمات وفق رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تنفذ (٦١) مشروع في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٥٧٠ مليون جنيه (تم البدء في ٥٨ منهم، نهو ١ والإعداد ل ٣ آخرين) ، (١١٧) مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة ٩٠ مليون جنيه (تم نهو ٦ منهم وجاري العمل في الباقين) ، (٥٤) مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه، (١٣) مشروع في قطاع الري بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه (تم نهو ١ منهم، جاري العمل في ٥ والإعداد ل ٧ آخرين) ، كما تنفذ المبادرة (٧٤) مشروع تعليمي بإجمالي تكلفة ٣٨٥ مليون جنيه (تم نهو أحدهم والبدء في ٩ منهم وجاري الإعداد ل ٦٣ آخرين).

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