أفضل وسائل الحفاظ على طلاء السيارة

كيف تحافظ على نظافة سيارتك

طلاء السيارة من أكثر الطرق التي تظهر أناقتها وجاذبيتها، لأنه يحافظ على جسم السيارة من التآكل والصدأ، لذلك يجب العناية به والحفاظ عليه من التلف، ويغفل الكثير من السائقين أن هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى تلف الطلاء.

وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة.



أفضل الوسائل الحفاظ على طلاء السيارة:

يتعرض الطلاء للضرر بسبب عدة عوامل، منها الأتربة وأشعة الشمس والاتساخات وفضلات الطيور، لذلك نقدم لكم اليوم أهم النصائح حول كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة من التلف.



1- ضرورة أن تختار الأماكن التي يتم ركن السيارة فيها، ويجب الابتعاد عن ركن السيارة في الشوارع الضيقة، وذلك لعدم تعرض السيارة للاحتكاك.



2- حاول بقدر الإمكان أن تستخدم غطاء السيارة في حال وجود باركينج لركن السيارة، وذلك لأنه يوفر الغطاء والحماية المثالية أثناء توقف السيارة.



3- ضرورة عدم ترك السيارة متسخة لفترات طويلة، خاصة بعد سقوط فضلات الطيور عليها.



4- تجنب تلميع السيارة بصورة متكررة، لأن هذا الأمر يتسبب في إزالة الجزيئات الدقيقة للطلاء، ويقلل من طبقات الطلاء، مع مرور الوقت.



5- حاول أن تضع لاصق الحماية الشفاف “النانو سيراميك”، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية لاصقة مقاومة لحماية هيكل السيارة الخارجي من عوامل التعرية والاحتكاكات.

وتستخدم تقنية نانوسيراميك في أي شيء له قيمة وليس السيارات فقط، وهي عبارة عن مادة شفافة تعمل كطبقة عازل على طلاء السيارة الأصلي لحمايته من العوامل والمؤثرات الخارجية للحفاظ عليه.



كيف أحافظ على بودي السيارة

ينصح الخبراء باستخدام إسفنجة ناعمة مع بعض الماء عند غسل الأماكن الحساسة في السيارة، وذلك مثل أغطية المصابيح الأمامية والخلفية، وفي حال عدم قدرة الماء فقط على إزالة هذه الاتساخات، يمكن اللجوء للمواد المتخصصة في تنظيف الطلاء والأسطح.



كيف تحافظ على نظافة سيارتك

لذلك يلجأ كثير من السائقين إلى استخدام الملابس القديمة في تنظيف السيارة، ولكن هذه الملابس مضرة للطلاء نظرًا لخشونتها، حيث يجب استخدام منشفة ناعمة مخصصة لتنظيف طلاء السيارات.



أضرار غطاء السيارة

غطاء السيارة لا توجد له أي أضرار تذكر سوى ضرر واحد فقط، ويكون في فصل الشتاء، حيث تتجمع المياه أسفله وتضر بسقف السيارة وتحدث بارومة في قشرة السقف.